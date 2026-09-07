أنا هنا لخدمتكم.. محافظ الغربية يستمع إلى مطالب أهالي قطور

توقف اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، خلال جولته بمدينة قطور، للحديث مع عدد من الأهالي والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم، في حوار مباشر اتسم بالود والقرب، مؤكدًا لهم: «أنا هنا لخدمتكم.. وموجود بينكم علشان أسمعكم وأعرف احتياجاتكم»، وموجهًا بفحص مطالبهم والتعامل معها من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة، بما يضمن الاستجابة لما يطرحونه من احتياجات تمس حياتهم اليومية. وأكد المحافظ أن النزول إلى الشارع والوجود بين الأهالي جزء أساسي من العمل التنفيذي.

توجيهات محافظ الغربية

وأعرب أهالي قطور عن سعادتهم باللقاء المباشر مع محافظ الغربية، مؤكدين تقديرهم لحرصه على التواصل معهم عن قرب، وما لمسوه من اهتمام حقيقي بمطالبهم وحرص على متابعتها، في مشهد عكس حالة من القرب والمودة بين المواطنين والمحافظ، ورسّخ نهج التواصل الميداني المباشر كأحد أهم أدوات العمل لخدمة أهالي الغربية، بما يؤكد حرص المحافظة على أن يكون المسؤول قريبًا من المواطن، يسمعه ويتابع احتياجاته ويعمل على تلبيتها.