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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحياة بعد سهام والقصص يتنافسان لتمثيل مصر في الأوسكار| خاص

الحياة بعد سهام
الحياة بعد سهام
محمد نبيل

يترقب الوسط الفني والسينمائي المصري خلال الأيام المقبلة إعلان الفيلم الذي سيمثل مصر في المنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي ضمن الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار والمقرر إقامتها في مارس 2027.
 

وعلم “صدى البلد” من مصادر خاصة أن المنافسة داخل لجنة اختيار الفيلم المصري تشهد مفاضلة بين عدد من الأعمال السينمائية التي استوفت شروط التقدم للمنافسة، وسط اتجاه لدى عدد من أعضاء اللجنة نحو فيلمي «الحياة بعد سهام» للمخرج نمير عبد المسيح، و«القصص» للمخرج أبو بكر شوقي.
 

وبحسب المصادر لم تحسم اللجنة اختيارها النهائي حتى الآن، فيما تتواصل عملية مشاهدة وتقييم الأفلام المتقدمة، على أن يتم حسم الفيلم الذي سيحصل على ثقة اللجنة ويمثل مصر رسميًا في سباق الأوسكار خلال الساعات المقبلة.
 

ويعد فيلم «الحياة بعد سهام» من أبرز الأفلام المصرية التي حققت حضورا خلال الفترة الماضية وهو من إخراج نمير عبد المسيح، ويتناول من خلال تجربة شخصية موضوعات الفقد والذاكرة والعائلة والهوية، مستندا إلى مواد أرشيفية عائلية.
 

في المقابل يحظى فيلم «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي باهتمام كبير، خاصة بعد مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية وحصوله على التانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل في أيام قرطاج السينمائية، كما يضم العمل في بطولته أمير المصري ونيللي كريم إلى جانب عدد من الفنانين المصريين والدوليين.
 

الحياة بعد سهام فيلم الحياة بعد سهام الأوسكار

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