الأعلى للإعلام: وقف بث برنامج "شعاع نور" على قناة "الحدث اليوم"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وقف بث برنامج "شعاع نور" المذاع على قناة "الحدث اليوم" ومنع ظهور مقدمته نور حمدي، لحين استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية واجبة الاتباع لممارسة العمل الإعلامي، والعرض على المجلس للموافقة على استئناف عرض البرنامج مرة أخرى، وذلك في إطار جهوده لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء».

يأتي هذا القرار تنفيذًا للضوابط الموجهة للقنوات الفضائية بشأن برامج الإنتاج المشترك، والإجراءات الصادرة عن إدارة قناة «الحدث اليوم» بناءً على المخالفات التي رُصدت بالبرنامج.