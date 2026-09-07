وزير الخارجية يلتقي عددًا من نظرائه العرب.. تفاصيل

قالت درية عاطف، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القاهرة، إنه كانت هناك عدة لقاءات جمعت بين وزير الخارجية المصري ونظرائه من وزراء الخارجية العرب، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الذي عُقد في جامعة الدول العربية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه ضمن هذه اللقاءات، كان هناك لقاء جمع بين وزير الخارجية المصري ونظيره اليمني، حيث أكد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء دعم مصر الكامل لوحدة وسلامة الأراضي اليمنية، بالإضافة إلى تأكيده ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، كما أكد وزير الخارجية المصري أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية.

وأوضح أنه تلى هذا اللقاء لقاءٌ جمع بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوري، حيث أكد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب ذلك، أدان وزير الخارجية المصري الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري.

ولفتت إلى أنه ضمن لقاءات اليوم أيضًا، عُقد لقاء جمع بين وزير الخارجية المصري ونظيره اللبناني، حيث أكد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء دعم مصر الكامل لوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى الدعم المصري الكامل للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في بسط سيطرتهما على كافة الأراضي اللبنانية، كما أكد ضرورة وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، وضرورة الالتزام بالقرار الأممي 1701 من جانب جميع الأطراف.

وكشفت أنه ضمن لقاءات اليوم أيضًا، عُقد لقاء جمع بين وزير الخارجية المصري ونظيره الليبي، حيث أكد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الأراضي الليبية، بالإضافة إلى الدعم الكامل لمؤسسات الدولة الليبية، بما يضمن، بالطبع، تحقيق مصالح الشعب الليبي.