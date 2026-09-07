مدير تعليم الوادي الجديد يتابع اللمسات الأخيرة لانطلاق العام الدراسي

عقد الأستاذ عبد الرحمن محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، بحضور الأستاذ أسامة عز الدين، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والأستاذ رمزي منسوب، مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذ مجدي محمد محمود، مدير إدارة الخارجة التعليمية، وعدد من القيادات والمعنيين بقطاع التعليم بالمحافظة.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لتجهيز المدارس واستقبال الطلاب، والتأكد من جاهزية الفصول الدراسية، والانتهاء من أعمال النظافة والتجميل، ومراجعة اشتراطات الأمن والسلامة، إلى جانب أعمال صيانة المرافق والأثاث المدرسي، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة.

كما تابع مدير المديرية موقف تسليم الكتب الدراسية، وإعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المعلمين، وخطط مواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق الانضباط منذ اليوم الأول.

وتناول اللقاء كذلك قواعد القبول بمدارس اللغات، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وشدد مدير المديرية على ضرورة تكاتف جميع عناصر المنظومة التعليمية خلال المرحلة الحالية، والالتزام بالتعليمات المنظمة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمدى جاهزية المدارس والإدارات التعليمية، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.