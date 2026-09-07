لميس الحديدي: المصريون مرتبطون بالنيل والحضارة والشجر مثل الأثر.. ولا استغرب وعيهم و اهتمامهم بالأشجار

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن اهتمام الشارع بقضية «الأشجار» كان مثار تساؤلات خلال الفترة الماضية، والإجابة واضحة، أن هذه هي حياة المصريين، وهي الارتباط بالشجر والخضرة والنيل بكل شيء.



وتابعت الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»: «هذه طبيعة المصريين، حتى والحكومة تقوم ببناء الأماكن الجديدة وتعميرها، الشجر والتشجير جزء من أي مكان جديد، وأنا مش فاهمة ليه في تناقض بين الجديد والقديم».



وواصلت: «وعي المصريين ليس غريبًا على المصريين، لأني شفت ده وعارفة ارتباط المصريين بالشجر، زي الأثر وزي المكان اللي بترتبط بيه التاريخ والذكريات. في الأفلام القديمة كانوا دائمًا ييجوا اتنين بيحبوا بعض يحفروا أسماءهم على الشجر، هي ذكريات، هو المكان اللي بنعدي عليه وبنحفظ موعد توريقها وتزهيرها».



وعلقت الحديدي على حديقتي الأورمان والحيوان، قائلة: «إحنا بنتكلم ولسه مش عارفين ماذا حدث في عمليات التطوير في الحديقتين، كل ما نطلب التصوير بيقولوا لسه عاوزين نعرف، ومش عاوزين مفاجآت صادمة. إحنا مرعوبين من المفاجأة الصادمة، لا نتمنى أن نرى شيئًا صادمًا. ليس غريبًا على المصريين الارتباط بالبيئة والشجر.

واصلت : "صحيح نحن دولة فقيرة وإمكانياتها بسيطة، لكننا دولة ذات تاريخ وحضارة، إحنا بنحب بلدنا بشجرها وشكلها كده».

سانت كاترين



وضربت مثالًا بالشجره الخديويه الواقعه أمام البرج وعمرها 150 عاما من عهد الخديوي إسماعيل ، قائلة: «شجره غرتبط بها الناس مثل الأثر، أوعو تقطعوها شجر الزيتون في سانت كاترين وعمره ألفين سنة،إوعوا تقطعوه وشجرة حتحور في دشنا، أوعوا تقطعوا الشجر. الشجر كالأثر والتاريخ والحكايات، حتى الست شادية لما غنت "يا حبيبتي يا مصر"، ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي السهر" تحدثت عن الشجر ».