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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي تسأل: «فتوح عاوز 50 مليون جنيه؟».. حسام المندوه يكشف الحقيقة

فتوح
فتوح

حسم الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، الجدل المثار حول حقيقة مطالبة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالحصول على 50 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه المعلومة لم تصل إلى مجلس إدارة النادي من اللاعب أو وكيل أعماله أو الجهاز المختص بقطاع الكرة.

وقال المندوه، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن مجلس الإدارة الحالي تسلم مسؤولية النادي وكانت مديونية قطاع كرة القدم تقدر بنحو مليار جنيه، مشيرًا إلى أن معظم اللاعبين لم يكونوا قد حصلوا على أكثر من 80% من مستحقاتهم في ذلك الوقت.

وأضاف أن لاعبي الزمالك حصلوا حتى الآن على ما يتراوح بين 75 و80% من مستحقات الموسم الماضي، موضحًا أن المجلس يتعامل مع ملف المستحقات بشكل مستمر، وقد تكون هناك اجتماعات مع اللاعبين لبحث أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد أمين صندوق الزمالك أن لاعبي الفريق لا يتذمرون بسبب مستحقاتهم المالية، وإنما يطالبون بالحصول عليها، وهو حق مشروع لهم.

لميس الحديدي: فتوح مش متذمر؟

وخلال الحوار، وجهت لميس الحديدي سؤالًا مباشرًا إلى المندوه: «يعني فتوح مش متذمر؟»، ليرد قائلًا: «لا، لا خالص، على فكرة أنا مش عارف، أنا من امبارح لغاية دلوقتي حتى وأنا جاي قالولي إيه هيسألوك، هتسألك في فتوح، أنا والله ما عارف أتذمر فتوح فين، فتوح مصاب».

وأشارت الإعلامية إلى ما تردد بشأن شعور فتوح بعدم التقدير الكافي، وأنه لا يحصل على مستحقاته بالشكل الذي يرضيه، إلى جانب تصريحات منسوبة إلى وكيل أعماله تفيد بعدم القدرة على الاستمرار بهذا الشكل.

ورد المندوه: «والله ما في حاجة من الحاجات دي خالص وصلتلنا. إحنا عملنا اجتماع مع اللعيبة يمكن في أول الموسم، وقعدنا حتى مع فتوح، مثلًا مفيش.. يعني مسمعناش الكلام ده خالص».

المندوه: جددنا عقد فتوح بعد تولي المجلس المسؤولية

وأوضح أمين صندوق الزمالك أن النادي لا يغلق الباب أمام أي لاعب لديه مشكلة بشأن عقده، مؤكدًا أن الحل الطبيعي هو الجلوس مع الإدارة ومناقشة الأمر.

وقال: «لو في لاعب حاسس إنه عنده مشكلة في عقده، ما هو بيطلب يقعد يتكلم، وإحنا على فكرة جددنا التعاقد مع فتوح في أول ما جينا، ووكيله جه واتكلمنا وفتوح يقدر قد إيه».

هل طلب فتوح 50 مليون جنيه؟.. المندوه: لم أسمع هذا الكلام

وفي سؤال حاسم، قالت لميس الحديدي: «يعني مش صحيح إنه عايز 50 مليون؟ الرقم ده مش مظبوط؟».

ورد حسام المندوه بشكل قاطع: «المعلومة دي مسمعتهاش من حد خالص، لا منه، ولا من وكيل أعماله، ولا من جهاز الكورة، ولا من حاجة خالص».

الزمالك فتوح لميس الحديدي

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