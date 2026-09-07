دور الأسرة في تهيئة الطلاب.. ندوة في مجمع إعلام الداخلة بالوادي الجديد

نظّم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية موسعة، اليوم، بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم بمركز الداخلة، تحت عنوان "الأسرة ودورها في تهيئة الأبناء لاستقبال العام الدراسي الجديد"، وذلك بحضور نخبة من التربويين والإعلاميين وحشد من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي بالمحافظة.



عقدت الندوة بمقر المركز الاستكشافي للعلوم، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد.

افتُتحت فعاليات الندوة بكلمة للإعلامي محمود عزت، ممثل مجمع إعلام الداخلة، أوضح خلالها الأهمية بالغة الأثر لموضوع الندوة، مشيراً إلى أن الأسرة هي الركيزة الأولى والنواة الأساسية في بناء شخصية الطالب وتحديد مساره الأكاديمي والنفسي.

وأكد أن التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والتعليمية يهدف إلى نشر الوعي التربوي وتقديم الدعم اللازم للأسرة لتوفير بيئة منزلية محفزة تساعد الطلاب على تحقيق التميز الدراسي.

من جهته، استعرض أيمن حنفي، مدير إدارة التربية والتعليم بمركز الداخلة والمحاضر الرئيسي بالندوة، محاور الاستعداد المتكامل لاستقبال الدراسة، موضحا أن التهيئة لا تقتصر على توفير المستلزمات المادية والكتب المدرسية فقط، بل تتطلب تدخلاً تربوياً ونفسياً يبدأ بتنظيم أوقات النوم والاستذكار، والتخفيف من حدة القلق والتوتر المصاحب لبداية العام، إلى جانب توطيد جسور التواصل المستمر بين المنزل والمدرسة لمتابعة المستوى العلمي والسلوكي للأبناء.

ولفت مدير إدارة التربية والتعليم بالداخلة إلى أهمية مراعاة البعد النفسي للطلاب، خاصة ممن ينتقلون إلى مراحل تعليمية جديدة، مشددا على ضرورة الحوار الهادئ داخل الأسرة والابتعاد تماماً عن أساليب الضغط النفسي أو مقارنة الأبناء بغيرهم، لما لذلك من أثر سلبي على تحصيلهم واستقرارهم الذهني.

وأضاف أن تهيئة المناسبات الدراسية تتطلب غرس روح المسؤولية والاعتماد على النفس لدى الأبناء منذ اليوم الأول.

كما تطرّقت الندوة إلى التحديات الحديثة التي تواجه أولياء الأمور في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على كيفية تنظيم استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية خلال العام الدراسي. مع التأكيد على أهمية وضع جدول زمني متوازن يجمع بين التحصيل العلمي، والتفوق الأكاديمي، وممارسة الأنشطة التربوية والرياضية التي تنمي مهارات الطالب وتساعده على تجديد طاقته.

وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور، حيث طرح أولياء الأمور والمعلمون مجموعة من الأسئلة والتساؤلات حول كيفية التعامل مع الفروق الفردية بين الأبناء، والحد من تأثير الشاشات الإلكترونية على التحصيل الدراسي، إضافة إلى آليات دعم الطلاب في المراحل الانتقالية المختلفة.

واختُتمت الندوة بتقديم مجموعة من التوصيات المهمة، من بينها ضرورة البدء الفوري في تعديل نمط نوم الأبناء وتنظيم أوقاتهم قبل انطلاق الدراسة بوقت كافٍ، وتعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم والابتعاد عن أساليب الضغط النفسي أو المقارنات الهدامة، وتفعيل دور مجالس الآباء والمعلمين وضمان المتابعة الدورية مع المدارس، إضافة إلى ضرورة وضع قواعد محددة لاستخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية خلال أيام الدراسة.

أدار الندوة محمود عزت الإعلامي بمجمع إعلام الداخلة، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.