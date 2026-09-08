برلمانية: افتتاح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 يعكس مكانة مصر المتنامية على خريطة صناعة الطيران العالمية

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، بمطار العلمين الدولي، بحضور ومشاركة الرئيس القبرصي، يمثل حدثًا دوليًا مهمًا يعكس المكانة المتنامية لمصر على خريطة صناعة الطيران والفضاء العالمية.



وقالت النائبة إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الكبير تؤكد قدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض العالمية، كما تعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من مقومات وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا مهمًا في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا الحديثة.

وأشارت عبير عطا الله إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والدول والشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات في قطاعات الطيران والفضاء، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص نقل وتوطين التكنولوجيا.



وأضافت أن مشاركة الرئيس القبرصي في فعاليات المعرض تعكس عمق العلاقات المصرية القبرصية، وما تشهده من تعاون متنامٍ في مختلف المجالات، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.



وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن الاهتمام بقطاع الطيران والفضاء يتكامل مع جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، مشيرة إلى أهمية دعم الكوادر المصرية الشابة وتأهيلها للمشاركة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأوضحت النائبة ، أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 يمثل رسالة ثقة في قدرات الدولة المصرية، ويؤكد أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها الإقليمي والدولي في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.