قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر: أكثر من 150 ألف نزحوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق المدنية
بألوان علم مصر.. عروض جوية مبهرة في سماء العلمين
مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء مطار العلمين بحضور الرئيس السيسي
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء العلمين خلال معرض الطيران والفضاء
أديداس الألمانية تتراجع عن إعلان أظهر جنديا إسرائيليا قاتلا كضحية لحرب غزة
عروض جوية مبهرة تزين سماء العلمين في معرض الطيران والفضاء 2026 بحضور الرئيس السيسي ونظيره القبرصي
الرئيس السيسي يشاهد عرضًا جويًا مبهرًا خلال افتتاح معرض العلمين للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يشاهدان عروضا جوية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات التعاون في مشروع الربط الكهربائي
وصول الرئيس السيسي لافتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين للطيران والفضاء| شاهد
الأحد.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن بالحي المميز في مدينة السادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: افتتاح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 يعكس مكانة مصر المتنامية على خريطة صناعة الطيران العالمية

مطار العلمين الدولي
مطار العلمين الدولي
ماجدة بدوى

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، بمطار العلمين الدولي، بحضور ومشاركة الرئيس القبرصي، يمثل حدثًا دوليًا مهمًا يعكس المكانة المتنامية لمصر على خريطة صناعة الطيران والفضاء العالمية.


وقالت النائبة إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الكبير تؤكد قدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض العالمية، كما تعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من مقومات وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا مهمًا في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا الحديثة.

وأشارت عبير عطا الله إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والدول والشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات في قطاعات الطيران والفضاء، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص نقل وتوطين التكنولوجيا.


وأضافت أن مشاركة الرئيس القبرصي في فعاليات المعرض تعكس عمق العلاقات المصرية القبرصية، وما تشهده من تعاون متنامٍ في مختلف المجالات، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.


وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن الاهتمام بقطاع الطيران والفضاء يتكامل مع جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، مشيرة إلى أهمية دعم الكوادر المصرية الشابة وتأهيلها للمشاركة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأوضحت النائبة ، أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 يمثل رسالة ثقة في قدرات الدولة المصرية، ويؤكد أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها الإقليمي والدولي في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

عبير عطا الله لجنة التعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء مطار العلمين الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

صورة تعبيرية

بقيمة 729 مليون دولار.. السويد تتعاقد على منظومات «هيمارس» الأمريكية

ترشيحاتنا

خلال الزيارة

هيئة المحطات النووية تستقبل وفد «NUTED» التركية بموقع الضبعة

المجلس القومي للمرأة ينظم معسكر ات “التنشئة المتوازنة” بمحافظتي أسيوط وسوهاج

قومي المرأة ينظم معسكرات “التنشئة المتوازنة” بمحافظتي أسيوط وسوهاج

المجلس القومي للمرأة يشارك في أعمال تقييم المشروعات الخضراء والذكية بـ27 محافظة

المجلس القومي للمرأة يشارك في أعمال تقييم المشروعات الخضراء والذكية بـ27 محافظة

بالصور

مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء

مع بداية الدراسة.. استشاري: 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

فيلم حوار مع البحر يثير اهتمام الحضور فى مهرجان فينيسيا

فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد