أوبتا تحسم توقعاتها لمواجهة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب سانتياجو برنابيو، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وإنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وقبل انطلاق المباراة، كشفت شبكة «أوبتا» العالمية عن توقعاتها بشأن الفريق الأقرب لتحقيق الفوز، استنادًا إلى البيانات والإحصائيات الخاصة بالفريقين ومستوياتهما في الفترة الأخيرة.

ريال مدريد الأقرب لتحقيق الفوز

وبحسب توقعات أوبتا، يحظى ريال مدريد بأفضلية واضحة قبل مواجهة إنتر ميلان، حيث بلغت احتمالية فوز الفريق الإسباني 56.3%.

في المقابل، منحت الشبكة الفريق الإيطالي فرصة بنسبة 21.5% لتحقيق الانتصار، بينما بلغت احتمالية انتهاء المباراة بالتعادل 22.2%.

وتعكس هذه النسب أفضلية ريال مدريد على ملعبه، رغم صعوبة المواجهة أمام إنتر ميلان، الذي يدخل اللقاء بطموحات كبيرة في بداية مشواره بالبطولة الأوروبية.

ريال مدريد يبحث عن رد فعل بعد الهزيمة

ويخوض ريال مدريد المواجهة الأوروبية بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو، إثر سقوطه أمام ريال بيتيس بهدف دون رد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني، يوم الجمعة الماضي.

ويأمل الفريق الملكي في تجاوز آثار الهزيمة سريعًا والعودة إلى طريق الانتصارات، خاصة أن بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا تمثل اختبارًا قويًا أمام أحد أبرز الأندية الإيطالية.

في المقابل، يسعى إنتر ميلان إلى استغلال أي تراجع في أداء منافسه وتحقيق نتيجة إيجابية من ملعب سانتياجو برنابيو، في مستهل مشواره بمرحلة الدوري من البطولة الأوروبية.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للفريقين، في ظل سعي كل منهما إلى حصد بداية قوية في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، قبل خوض بقية مباريات مرحلة الدوري.