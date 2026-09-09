افتتاح مدرسة بعزية الشريف بمركز كفر الزيات بتكلفة 9.7 مليون جنيه

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «هاشم الشريف للتعليم الأساسي» بعزبة الشريف التابعة لوحدة إبيار، بعد تنفيذها لتلبية احتياجات أبناء العزبة، وتوفير خدمة تعليمية أقرب للطلاب، بما يسهم في خفض الكثافات بالمدارس القائمة.

توجيهات محافظ الغربية

وتفقد المحافظ المدرسة المقامة على مساحة 1846.59 مترًا مربعًا، وتضم 22 فصلًا تشمل 4 فصول لرياض الأطفال و12 للمرحلة الابتدائية و6 للمرحلة الإعدادية، بتكلفة إجمالية 9 ملايين و700 ألف جنيه، واطمأن على جاهزية الفصول والمرافق لاستقبال الطلاب.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة مستمرة في التوسع في إنشاء المدارس بالعزب والقرى وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يدعم خفض الكثافات وتحسين مستوى الخدمة التعليمية، ويضمن توفير أماكن تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب بالقرب من محل إقامتهم.