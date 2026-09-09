قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحملة بدات بدري قوي.. شوبير يدافع عن عموتة ويحذر من رحيله
دار الإفتاء توضح كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة
تراجعت 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع والأسواق
تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات التقديم وأماكن تحديث البيانات
خلف الزناتي: تكريم وزير التعليم لصالحة ونادر رد اعتبار لكل معلمي مصر
مصر ودول عربية ترحب بقرار الحكومة البريطانية بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية
ضربة جديدة للفراعنة.. تريزيجيه يغيب شهرا بعد إصابته بمزق في الخلفية
وفاة اللواء خالد السخاوي .. وصلاة الجنازة بمسجد المندرة بالإسكندرية
أنباء عن مقـ تل قيادات عسكرية حوثية في غارة استهدفت اجتماعهم غرب مدينة تعز اليمنية
الأونروا: وقف إطلاق النار في غزة هش.. وأكثر من 1200 شهيد منذ بدايته
استقالة علي جابر من منصبه في مجموعة MBC.. ويواصل تعاونه مستشارا
بعد تكريمه من وزير التعليم.. نادر علي لـ صدى البلد: التكريم حافز كبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح مدرسة الشهيد محمد الشاذلي بالغربية بتكلفة 18.6مليون جنيه

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية،  مدرسة «الشهيد محمد الشاذلي للتعليم الأساسي»، بقرية كفر ديما بمركز كفر الزيات وسط مشاركة الأهالي والطلاب، لتخدم أبناء القرية وتضيف 22 فصلًا جديدًا إلى منظومة التعليم بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليونًا و669 ألف جنيه.

توجيهات محافظ الغربية 

وحرص المحافظ على مصافحة الأهالي ومشاركة الطلاب فرحتهم، قبل أن يتفقد المدرسة المقامة على مساحة 1892 مترًا مربعًا، وتضم 4 فصول لرياض الأطفال و12 فصلًا للمرحلة الابتدائية و6 فصول للمرحلة الإعدادية، إلى جانب المعامل وغرف الحاسب الآلي والمكتبة والصالات متعددة الأغراض، بما يوفر للطلاب بيئة تعليمية متكاملة ويسهم في خفض الكثافات بالمدارس القائمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن افتتاح مدرسة جديدة داخل قرية كفر ديما يأتي استجابة لاحتياجات أبنائها ودعمًا لحقهم في الحصول على تعليم جيد بالقرب من أسرهم، موجهًا الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالغربية وجميع القائمين على تنفيذ المدرسة، ومؤكدًا استمرار التوسع في إنشاء المدارس وتطويرها بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما ينعكس على مستوى الخدمة التعليمية ويدعم مستقبل أبنائنا الطلاب.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل افتتاح مدارس كفر ديما كفر الزيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

ميدو

ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب

ترشيحاتنا

مي فارق والعمروسي

العمروسي يحتفل بعيد ميلاد مي فاروق برسالة رومانسية: حب طاهر لآخر العمر

مهرجان أبوظبي 2026

تفاصيل مهرجان أبوظبي 2026.. عمالقة الموسيقى العالمية والفن الإماراتي يجتمعون

«Avengers: Endgame»

قبل طرحه بـ100 يوم.. Avengers: Doomsday يحقق رقمًا قياسيًا

بالصور

بـ هوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟.. اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

فيديو

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد