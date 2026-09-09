افتتاح مدرسة الشهيد محمد الشاذلي بالغربية بتكلفة 18.6مليون جنيه

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «الشهيد محمد الشاذلي للتعليم الأساسي»، بقرية كفر ديما بمركز كفر الزيات وسط مشاركة الأهالي والطلاب، لتخدم أبناء القرية وتضيف 22 فصلًا جديدًا إلى منظومة التعليم بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليونًا و669 ألف جنيه.

توجيهات محافظ الغربية

وحرص المحافظ على مصافحة الأهالي ومشاركة الطلاب فرحتهم، قبل أن يتفقد المدرسة المقامة على مساحة 1892 مترًا مربعًا، وتضم 4 فصول لرياض الأطفال و12 فصلًا للمرحلة الابتدائية و6 فصول للمرحلة الإعدادية، إلى جانب المعامل وغرف الحاسب الآلي والمكتبة والصالات متعددة الأغراض، بما يوفر للطلاب بيئة تعليمية متكاملة ويسهم في خفض الكثافات بالمدارس القائمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن افتتاح مدرسة جديدة داخل قرية كفر ديما يأتي استجابة لاحتياجات أبنائها ودعمًا لحقهم في الحصول على تعليم جيد بالقرب من أسرهم، موجهًا الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالغربية وجميع القائمين على تنفيذ المدرسة، ومؤكدًا استمرار التوسع في إنشاء المدارس وتطويرها بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما ينعكس على مستوى الخدمة التعليمية ويدعم مستقبل أبنائنا الطلاب.