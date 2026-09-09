الكارت مخرجش من الماكنة.. القبض على شخصين سحبا أموالا من حساب شخص بالبنك

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لقيامهما بإستغلال الكارت الإئتمانى الخاص به فى إجراء عمليات شراء عقب فقده بالقليوبية.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العبور) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 31/ أغسطس المنقضى حال قيامه بسحب مبلغ مالى من الكارت الإئتمانى الخاص به عبر إحدى ماكينات الصراف الآلى بدائرة القسم لم يخرج الكارت من الماكينة وإنصرف من المكان ، وفوجئ عقب ذلك بورود رسالة نصية على هاتفه تفيد بإجراء عمليات شراء من ذات الكارت ، فقام بالتحصل على صور الشخصين من كاميرات المراقبة الخاصه بأماكن الشراء.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (تاجر، طالب "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) حال إستقلالهما سيارة ملاكى "منتهية التراخيص"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة حيث أنهما كانا يقفان خلف المجنى عليه وعقب إنصرافه تمكنا من إستخراج الكارت من ماكينة الصراف الآلى وقاما بعمليات شراء منه، وتم بإرشادهما ضبط الكارت المستولى عليه.





تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





