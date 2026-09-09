إصابة شابين في حريق بمخلفات زراعية بالوادى الجديد

أُصيب شابان بحروق من الدرجة الثانية، اليوم، إثر تعرضهما لألسنة اللهب خلال حريق اندلع في أحد الحقول الزراعية بقرية عثمان بن عفان التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وأسفر الحادث عن إصابة خالد أحمد دعدوع، 35 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية في اليد اليسرى والساق اليسرى بنسبة 20%، فيما أصيب محمود محمد شريف، 24 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية في الصدر والذراع اليمنى بنسبة 30%.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، حيث استقبلتهما الأطقم الطبية، وبدأت على الفور إجراءات الفحوص الطبية وتقديم العلاج اللازم وفقًا لدرجات الحروق ونسبتها لدى كل مصاب.

وكان الحريق قد اندلع أثناء حرق المخلفات الزراعية داخل أحد الحقول، قبل أن تمتد النيران وتتسبب في إصابة الشابين، فيما جرى التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.