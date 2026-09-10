عبدالجليل يفتح النار على عموتة ولاعبي الأهلي: مستواهم ضعيف وبيراميدز في حتة تانية

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن مستوى لاعبي الأهلي تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى وجود علامات استفهام حول أداء الفريق والمدير الفني حسين عموتة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "بشير فرحان في الأهلي أكثر من فرحته في فوز الزمالك".

وانتقد نجم الكرة المصرية السابق بعض تصرفات حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قائلًا: "الزقة بتاعة عموتة ليس لها لازمة، وهذا التصرف غير مقبول".

وتحدث عبدالجليل عن حسام البدري، المدير الفني السابق، موضحًا: "حسام البدري بالنسبة له الشيخ الشعراوي، وأنا مدرب أقدر أؤدبه مائة ألف مرة. جوا ادخل جوا، أمسكه أفرمه".

كما انتقد طريقة تعامل الجهاز الفني مع طاهر محمد طاهر، قائلًا: "هو اقتنع بطاهر محمد طاهر، لعبه 3 مباريات، والمباراة الرابعة مش موجود أصلًا في التشكيلة".

وعن استبدال المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، قال عبدالجليل: "تغيير بن شرقي احتمال يكون عنده شد، لأنني لو مدير فني استحالة أخرجه".

وانتقد عبدالجليل الحالة البدنية للاعبي الأهلي، قائلًا: "المعدل البدني أقوى، واللاعبين مش قادرة تجري".

وتابع: "عموتة قوي أوي في البدني، فين الرؤية بتاعة عموتة والثبات الانفعالي مع أول تعادل؟".

وأضاف عبدالجليل منتقدًا تصريحات عموتة بشأن التعادل مع الأهلي: "عموتة فاكر إن التعادل مع الأهلي عادي، ومينفعش إن مدرب يتولى تدريب فريق بطولات ويقول: أنا ما دخلش فيا أهداف".

وأشاد عبدالجليل بالمستوى الذي يقدمه بيراميدز، قائلًا: "بيراميدز في حتة تانية دلوقتي، وبيفكرني بالأهلي زمان".

واختتم تصريحاته قائلًا: "مستوى لاعيبة الأهلي ضعيف في الوقت الحالي، بجانب المدرب".