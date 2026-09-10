قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثروت الخرباوي: الإخوان تستعين بشركات ماليزية وإندونيسية لإنشاء كتائب إلكترونية لنشر الشائعات ضد مصر
الزمالك يُقرّر تغريم أحمد فتوح ماليًا بسبب أزمة التصريحات الإعلامية
سعر الذهب اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026
كرامة المعلم خط أحمر.. وزير التعليم يرد اعتبار مديرة مدرسة القليوبية
احذر من كود QR.. كيف يمكن لمسحة واحدة أن تعرض بياناتك البنكية للاحتيال؟
تل أبيب .. إطلاق نار داخل موقف سيارات تابع لمدرسة في بئر السبع وإصابة شخص
رويترز: إيران لجأت لآلية تشبه المقايضة مع الصين التفافا على العقوبات المفروضة على مبيعات النفط
أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز
انطلاق أول أيام خفض أسعار 12 سلعة بالأسواق الخميس 10-9-2026.. تعرف عليها
مؤتمرات دورية للوزراء وتفاعل فوري مع الإعلام.. مدبولي يعلن توجيهات رئاسية بإنشاء شبكة تواصل مباشر مع المواطنين
شديد الحرارة .. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

روشتة برلمانية لاستدامة صيانة المدارس بعيداً عن جولات المحافظين

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة القصور الحاد في استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي، مؤكداً أن ما كشفته جولات المحافظين من مدارس بلا مقاعد وفصول مكتظة وحمامات غير صالحة هو جرس إنذار يستدعي وقفة جادة.

وقال «سليم» فى تصريحات له اليوم : إن ربط جاهزية المدارس بجولات استثنائية قبل الدراسة بأيام هو منطق "إطفاء الحرائق" الذي فشل. فالتعليم أمن قومي، والطالب لا يحتمل أن يدفع ثمن تقاعس إداري أو تأخر في الصيانة موضحاً أن ملف الصيانة لا يمكن تركه لاجتهادات فردية أو لزيارات موسمية فالمطلوب منظومة مؤسسية مستدامة تعمل طوال العام وبمعايير واضحة ومسؤولية محددة.

وتقدم الدكتور محمد سليم بـ 4 آليات جديدة لضمان استدامة الصيانة داخل مدارس التعليم قبل الجامعي وهى :
أولاً: "بروتوكول التسليم والتسلم الجنائي"
من خلال إلزام كل مدير مدرسة بتسليم المدرسة للإدارة التعليمية في يونيو "مغلقة ومؤمنة" واستلامها في أغسطس "جاهزة 100%" بمحضر موقع إلكترونياً، مع ربطه بالمسؤولية الجنائية والإدارية عند وجود عجز متعمد.
ثانياً: "شهادة صلاحية المدرسة الإلكترونية"
بإنشاء منصة قومية لا تسمح ببدء الدراسة في أي مدرسة إلا بعد استيفاء 20 بند أمن وسلامة وصيانة، يتم توثيقها بالصور والفيديو ومعتمدة من لجنة فنية مستقلة، ويتم نشرها للرأي العام.
ثالثاً: "صندوق الصيانة الذاتية للمدارس"
بحيث يتم تخصيص نسبة ثابتة 3% من ميزانية كل مدرسة في حساب بنكي مستقل للصيانة البسيطة "دهان، سباكة، كهرباء"، يدار بمعرفة مجلس الأمناء وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويصرف فوراً دون العودة للمديرية.
رابعاً: "شركات الصيانة المتعاقدة بالمناطق التعليمية" من خلال التعاقد مع شركات صيانة متخصصة بعقود سنوية لكل إدارة تعليمية، مهمتها المرور الدوري كل شهرين وحصر الأعطال وإصلاحها خلال 72 ساعة، بمعايير جودة وغرامات تأخير.

وأكد «سليم» أن المكاسب المتوقعة تتمثل فى إنهاء ظاهرة "المفاجآت" قبل الدراسة وتوفير 40% من تكلفة الصيانات الطارئة وحماية أرواح الطلاب ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتمكين مديري المدارس من العمل دون انتظار تعليمات.
وطالب الدكتور محمد سليم رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين لإلزام كل محافظ بتقديم تقرير ميداني مصور وتوقيع "تعهد مسؤولية" شخصي، مع خطة إنقاذ عاجلة خلال 10 أيام لسد العجز القائم .

وقال : لن نحمي مستقبل الملايين من التلاميذ بجولات قبل الدراسة. نحميهم بمنظومة تشتغل 365 يوم في السنة.

الحكومة العام الدراسي المدارس المحافظين جولات المحافظين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

الوزير و مدير المدرسة

بعد إحراجه أمام المحافظ|وزير التعليم لمدير مدرسة كفر شكر:فين الجلابية؟ انت بأي لبس تشرفنا

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

توقيت

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

ترشيحاتنا

مجلس النواب

روشتة برلمانية لاستدامة صيانة المدارس بعيداً عن جولات المحافظين

أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بمستقبل وطن تطلق صالونها السياسي القانوني

أمانة شئون المجالس المحلية المركزية بـ«مستقبل وطن» تطلق صالونها السياسي القانوني

نقيب الفلاحين

حسين أبو صدام: الفلاح هو عامود الأمن الغذائي.. ونطالب بخفض أسعار مستلزمات الزراعة

بالصور

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

بملابس كلاسيك.. يارا نعوم تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنتها

يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول للشاي بالزنجبيل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد