طعام بسيط قد يُدعّم صحة القلب والكبد والدماغ .. تعرّف على فوائده

يحتوي النظام الغذائي الصحي على العديد من الأطعمة التي قد تساعد في دعم وظائف أعضاء الجسم المختلفة، إلا أن بعض الأنواع تحظى باهتمام خاص بسبب احتوائها على مركبات نباتية مرتبطة بصحة القلب والدورة الدموية ووظائف الكبد والدماغ.

ومن بين هذه الأطعمة نوع من الخضروات يمكن تناوله بأكثر من طريقة، ويحتوي على مركبات مثل النترات والبيتين، والتي ارتبطت في دراسات مختلفة بعدد من الفوائد الصحية المحتملة، بحسب موقع هيلث.

فوائد البنجر لصحة القلب

يعد البنجر من المصادر الغذائية الغنية بالنترات، وهي مركبات يمكن أن يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على ارتخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

ولهذا السبب، أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول البنجر أو عصيره قد يكون له تأثير إيجابي على ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.

كما يحتوي البنجر على البيتين، وهو مركب قد يساعد في تنظيم مستويات الهوموسيستين في الدم، إذ ارتبط ارتفاع مستويات هذه المادة بزيادة مخاطر الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير محتمل على صحة الدماغ

تلعب النترات الموجودة في البنجر دورًا في إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يساهم في تحسين تدفق الدم داخل الأوعية الدموية، بما في ذلك الأوعية التي تغذي الدماغ.

ومع التقدم في العمر، قد تتراجع كفاءة تدفق الدم إلى المخ، لذلك اهتمت بعض الدراسات ببحث العلاقة بين الأطعمة الغنية بالنترات وتدفق الدم والوظائف الإدراكية لدى كبار السن.

وأظهرت بعض الأبحاث أن تناول عصير البنجر الغني بالنترات يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات النترات والنتريت في الدم، إلى جانب تأثير محتمل على ضغط الدم وبعض مؤشرات وظائف المخ.

كيف يمكن أن يفيد الكبد؟

يحتوي البنجر على البيتين، وهو أحد المركبات التي خضعت للدراسة فيما يتعلق بصحة الكبد، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن هذا المركب قد يساهم في دعم وظائف الكبد، إلا أن هذه النتائج لا تعني أن تناول البنجر يمكن أن يعالج أمراض الكبد بمفرده.

ويحتاج مرضى الكبد إلى تحديد السبب الأساسي للحالة واتباع النظام الغذائي والعلاج المناسبين وفقًا لتقييم الطبيب.

هل يمكن تناوله بانتظام؟

يمكن إدخال البنجر إلى النظام الغذائي بعدة طرق، سواء من خلال تناوله كاملًا أو إضافته إلى السلطات والوجبات، كما يمكن تحضيره في صورة عصير.

ويظل تنويع مصادر الخضروات أفضل للحصول على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية، بدلًا من الاعتماد على نوع واحد فقط.

فوائد صحية لا تعني أنه علاج

رغم ارتباط تناول البنجر بعدد من التأثيرات الصحية المحتملة، فإنه لا يمكن اعتباره علاجًا لأمراض القلب أو الكبد أو الدماغ.

وتأتي أهميته الغذائية ضمن نظام متوازن يعتمد على تنوع الأطعمة، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والحفاظ على نمط حياة صحي، مع الالتزام بالعلاج الطبي في حالة وجود مرض يستدعي المتابعة.