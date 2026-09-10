اليابان ترسل مروحيات إلى إندونيسيا للمشاركة في إخماد حرائق الغابات

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية وصول سفينة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الخميس، إلى إندونيسيا التي تشهد حرائق واسعة في غاباتها، للمشاركة في أول مهمة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية لإخماد حرائق خارج البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم / الخميس/ أن السفينة تحمل ثلاث مروحيات من طراز «سي إتش-47»، ستشارك في عمليات إخماد الحرائق جوًا بالتعاون مع الجيش الإندونيسي لمدة نحو أسبوع، اعتبارًا من الأحد المقبل، بمشاركة نحو 350 فردًا من قوات الدفاع الذاتي البحرية والبرية اليابانية.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتنفيذ المهمة ومساعدة المتضررين»، فيما أعرب مسؤول بوزارة الدفاع الإندونيسية عن أمله في أن يسهم التعاون الياباني في تحقيق استجابة سريعة وفعالة للكارثة.

وكانت سفينة النقل «كونيساكي»، من فئة «أوسومي» وتبلغ حمولتها 8900 طن، قد غادرت قاعدة «كوري» التابعة للقوة البحرية للدفاع الذاتي في محافظة هيروشيما غربي اليابان، في 30 أغسطس، ووصلت اليوم إلى ميناء «كيجينج» في كاليمانتان الغربية بإندونيسيا.

وستعمل المروحيات على سحب المياه من النهر ونقل نحو 5 أطنان في كل رحلة لإسقاطها جوًا على مناطق الحرائق، التي أسفرت عن احتراق نحو 2000 كيلومتر مربع من الغابات.

وتأتي المهمة في أعقاب اتفاق أُبرم في مايو الماضي بين وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ونظيره الإندونيسي شافري شامسودين، بهدف توسيع نطاق التعاون الدفاعي بين البلدين، بما يشمل التدريبات المشتركة وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث.