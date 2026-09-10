إزالة «رووف» مخالف على مساحة 240 مترًا بمنطقة الكوثر بالغردقة

قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، تحركًا ميدانيًا لتنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة بمنطقة الكوثر، تمثلت في إنشاء «رووف» مخالف على مساحة 240 مترًا مربعًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات ومنع البناء العشوائي وفرض سيادة القانون.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على وظيفة رئيس مدينة الغردقة، وبحضور مساعد رئيس الحي ومسؤولي قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية وقسم المتابعة الميدانية.

غرفتان وسقف خرساني بالمخالفة للرخصة

وأوضح رئيس حي جنوب الغردقة أن أعمال المتابعة الميدانية رصدت قيام أحد المواطنين بتنفيذ أعمال بناء بالدور الخامس بمنطقة الكوثر، عبارة عن غرف سطح «شقتين» من الطوب الأحمر، وأعمدة وسقف خرساني، على مساحة 240 مترًا مربعًا، بالمخالفة للرخصة الصادرة للعقار.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة المختصة إلى موقع المخالفة، وجرى تنفيذ أعمال إزالة وفك الأعمال الإنشائية المخالفة، مع التشديد على عدم ترك الموقع قبل استكمال الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بما يضمن عدم تكرار المخالفة.

متابعة على مدار الساعة

وأكد اللواء أحمد جبر أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، مشددًا على استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولا سيما خلال العطلات الرسمية، لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل معها في مهدها.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود حي جنوب الغردقة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات، والحفاظ على حقوق الدولة، وفرض الانضباط والالتزام بالاشتراطات والتراخيص المنظمة لأعمال البناء داخل المدينة.