بعد تصريحات وزير التعليم.. فاتن عبد المعبود: متى يشعر الطالب وولي الأمر بالتحسن؟

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود أن الحوار الذي أجراه وزير التربية والتعليم مع الإعلاميين وكبار الكتاب يُعد بداية جيدة، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت استعراض كافة وجهات النظر ونقلها بشفافية، إلى جانب الاستماع لما قدمته الوزارة من جهود وإجراءات خلال الفترة الماضية.

وأوضحت «عبد المعبود»، خلال برنامجها «اليوم هنا القاهرة»: السؤال المحوري والأساسي الذي يشغل بال الشارع المصري ويطرح نفسه باستمرار هو: «متى سيشعر الطالب وولي الأمر بتحسن ملموس وحقيقي في العملية التعليمية؟».

وأضافت الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن العام الدراسي الحالي يُعد الاختبار الأكبر والفعلي لكل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات سابقة، لا سيما مع دخول نظام «البكالوريا» الجديد، وتعديل المناهج، وتجهيزات المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، معربة عن تطلعها لأن تتجسد هذه القرارات واقعًا عمليًا يلمسه المواطن على الأرض.