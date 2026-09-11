بعد معاناة 40 عاما.. بدء إنشاء سور مدرسة برقطا الإعدادية بكفر شكر

وصل اليوم الجمعة سور بنظام الفك والتركيب بطول نحو 200 متر إلى مدرستي برقطا الابتدائية والإعدادية بمركز كفر شكر في القليوبية، تمهيدًا لتركيبه وفصل المدرسة عن الشارع، بعد معاناة استمرت نحو 40 عامًا.



وكان نادر علي، مدير مدرسة برقطا، قد عرض أزمة غياب السور على وزير التربية والتعليم خلال لقائه به على خلفية واقعة «الجلابية»، حيث أكد الوزير أن المشكلة سيتم حلها.



وقال مدير المدرسة إن وصول السور يمثل انفراجة كبيرة للطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن غياب السور كان يعرض الطلاب للخطر، إذ يقام طابور الصباح وبعض الأنشطة أحيانًا في الشارع وسط حركة السيارات.



وأكد أن تركيب السور ينهي معاناة استمرت لعقود، ويوفر بيئة أكثر أمانًا للطلاب والعاملين بالمدرسة.