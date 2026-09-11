قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابن التتش.. تفاصيل تمديد عقد حمزة عبدالكريم في برشلونة
وظائف أمن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. قدم الآن
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بعد تفجير إسرائيل شبكة أنفاق لحزب الله
رسميًا.. برشلونة يمدد عقد حمزة عبد الكريم حتى صيف 2030
خطيب المسجد النبوي يحذر من الغش : من أعظم المعاصي وأشد المنكرات
بث مباشر.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى نيودلهي لحضور قمة البريكس
بحاجة إلى الدعاء.. نبيلة عبيد تكشف حالة نجلاء فتحي بعد وفاة نجلتها.. خاص
تقارير: الحوثيون استخدموا الذكاء الاصطناعي لتطوير صواريخ باليستية مداها 2000 كم
الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الهندية نيودلهي لترؤس وفد مصر في قمة البريكس
الرئيس السيسي يصل نيهودلهي للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس
التنمية المحلية تنفي صدور قرار بقطع الأشجار: شائعات لا أساس لها من الصحة
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11-9-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد معاناة 40 عاما.. بدء إنشاء سور مدرسة برقطا الإعدادية بكفر شكر

تركيب سور
تركيب سور
إبراهيم الهواري

وصل اليوم الجمعة سور بنظام الفك والتركيب بطول نحو 200 متر إلى مدرستي برقطا الابتدائية والإعدادية بمركز كفر شكر في القليوبية، تمهيدًا لتركيبه وفصل المدرسة عن الشارع، بعد معاناة استمرت نحو 40 عامًا.


وكان نادر علي، مدير مدرسة برقطا، قد عرض أزمة غياب السور على وزير التربية والتعليم خلال لقائه به على خلفية واقعة «الجلابية»، حيث أكد الوزير أن المشكلة سيتم حلها.


وقال مدير المدرسة إن وصول السور يمثل انفراجة كبيرة للطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن غياب السور كان يعرض الطلاب للخطر، إذ يقام طابور الصباح وبعض الأنشطة أحيانًا في الشارع وسط حركة السيارات.


وأكد أن تركيب السور ينهي معاناة استمرت لعقود، ويوفر بيئة أكثر أمانًا للطلاب والعاملين بالمدرسة.

القليوبية محافظة القليوبية كفر شكر مدرسة برقطا الإبتدائية تركيب سور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

الأهلي

عموتة يرحب برحيل مهاجم الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

أحمد فتوح

الزمالك: لو فتوح معاه عروض رسمية يطلعها

غزل المحلة

جلسات مع 3 مدربين لخلافة خطاب في تدريب غزل المحلة

ترشيحاتنا

ختام فعاليات مكتبات مصر العامة

نهاية موسم أنشطة مكتبة مصر العامة.. وافتتاح المعرض السنوي لختام الأنشطة الصيفية 2026

ضبط طلمبة رصيف لتجميعها والتصرف في 322 ألفًا و800 لتر سولار بالمخالفة للقانون

تكثيف الحملات التموينية والرقابية على محطات الوقود .. ومحافظ أسيوط: ضبط طلمبة رصيف لتجميعها والتصرف في 322 ألفًا و800 لتر سولار

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

بالصور

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد