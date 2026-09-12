قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تعلن التمسك بضرورة ضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية بمضيق هرمز
ترامب يؤيد توحيد أيرلندا ويرفض بقاء أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة
العراق: إغلاق منطقة حدودية مع إيران بعد الاشتباه بانطلاق مسيرات تجاه السعودية
الرئيس السيسي لـ جوتيريش: المساس بوحدة وسيادة السودان خطاً أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه
سعر الدولار في البنوك الآن
مدبولي يكشف حقيقة أجور المهندسين.. 20 ألف جنيه أول راتب لشاب حديث التخرج بمراكز التعهيد بالإسكندرية
ترامب يكشف فحوى رسالة الحوثيين إلى واشنطن: لا يريدوننا أن نهاجمهم
توافق بين مصر وجنوب أفريقيا على دعم الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية
ثقة في الكوادر المصرية.. نجاح آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي
رئيس الوزراء: «حياة كريمة» أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية
معاريف: تحذير أمريكي لدول المنطقة من تصعيد واسع مع إيران.. مخاوف من حرب متعددة الجبهات
رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل شراء الأجهزة المستعملة.. 7 علامات تكشف الجهاز المتهالك

أجهزة مستعملة
أجهزة مستعملة
أسماء عبد الحفيظ

شراء الأجهزة الكهربائية المستعملة قد يكون حلًا مناسبًا لتقليل مصاريف تجهيز المنزل، خاصة مع ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة، لكن السعر المنخفض وحده لا يعني أن الصفقة جيدة. فقد يبدو الجهاز من الخارج بحالة ممتازة، بينما يخفي أعطالًا أو استهلاكًا مرتفعًا للكهرباء أو أجزاءً اقترب عمرها الافتراضي من النهاية.

ولذلك، قبل دفع أي مبلغ، يجب فحص الجهاز جيدًا وتجربته، وعدم الاكتفاء بكلام البائع عن حالته، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- صوت غير طبيعي أثناء التشغيل

من أهم العلامات التي تستحق الانتباه الأصوات غير المعتادة، مثل الطنين المرتفع أو الخبط أو الاحتكاك أو الاهتزاز الشديد.

ويختلف الصوت الطبيعي من جهاز لآخر، لذلك إذا كان الجهاز يصدر صوتًا غير مألوف أثناء التشغيل، فمن الأفضل معرفة سببه قبل الشراء، لأن بعض الأصوات قد تشير إلى مشكلة في الموتور أو المروحة أو أجزاء ميكانيكية أخرى.

2- سخونة زائدة أو رائحة حرق

إذا لاحظت ارتفاعًا غير طبيعي في حرارة الجهاز أو شممت رائحة بلاستيك أو أسلاك محترقة أثناء التجربة، فلا تتجاهل هذه العلامة.

الرائحة المحروقة قد تكون مؤشرًا على مشكلة كهربائية أو ارتفاع حرارة أحد المكونات، وهنا يجب عدم المخاطرة بشراء الجهاز قبل فحصه بواسطة فني متخصص.

3- الصدأ أو آثار المياه

وجود الصدأ بكميات كبيرة، خصوصًا حول الأجزاء المعدنية أو التوصيلات، يستحق الفحص بعناية.

أما وجود آثار مياه أو تسريب أسفل الجهاز أو داخله، فقد يشير إلى مشكلة تحتاج إلى إصلاح، وفي بعض الأجهزة قد يؤدي تسرب المياه إلى تلف أجزاء كهربائية.

4- إصلاحات كثيرة أو قطع تم تغييرها

وجود آثار فك وتركيب متكررة أو أجزاء تم تغييرها ليس معناه تلقائيًا أن الجهاز سيئ، لكن كثرة الإصلاحات قد تكون علامة على تعرضه لأعطال متكررة.

اسأل البائع عن تاريخ الجهاز، وهل تم تغيير الموتور أو الكارت الإلكتروني أو أجزاء أساسية من قبل، واحتفظ بأي فواتير أو مستندات صيانة إن كانت متوفرة.

5- تجربة الجهاز تكشف الكثير

لا تشتري جهازًا مستعملًا من دون تشغيله إن كان ذلك ممكنًا.

الثلاجة مثلًا تحتاج إلى فحص التبريد وسلامة الباب، والغسالة يجب تجربة دوراتها والتأكد من عدم وجود تسريب أو اهتزاز غير طبيعي، بينما أجهزة التكييف تحتاج إلى اختبار التبريد والتدفئة إن كانت تدعم الخاصية.

التجربة الفعلية أهم من المظهر الخارجي.

6- بيانات الجهاز غير واضحة

افحص الموديل، الرقم التسلسلي، تاريخ التصنيع إن كان متاحًا، وبيانات القدرة الكهربائية الموجودة على ملصق الجهاز.

ولا تعتمد على عمر الجهاز الذي يذكره البائع فقط. فمعرفة الموديل تحديدًا تساعدك على معرفة مواصفاته وقطع غياره ومدى توفر الصيانة له.

7- سعر أقل بكثير من المعتاد

إذا وجدت جهازًا معروضًا بسعر أقل بكثير من أسعار الأجهزة المشابهة، فلا تعتبر ذلك مكسبًا تلقائيًا.

اسأل أولًا: لماذا يباع بهذا السعر؟

قد يكون السبب مجرد رغبة المالك في البيع السريع، لكن انخفاض السعر بصورة مبالغ فيها قد يخفي عطلًا أو مشكلة في الجهاز.

نصيحة مهمة قبل الدفع

الأفضل أن يصطحب المشتري فنيًا متخصصًا عند شراء الأجهزة مرتفعة الثمن، خصوصًا التكييفات والثلاجات والغسالات والأجهزة التي تحتوي على دوائر إلكترونية معقدة.

كما يجب الاتفاق بوضوح مع البائع على حالة الجهاز وما إذا كان هناك ضمان لتجربته بعد الشراء، وعدم دفع المبلغ كاملًا قبل التأكد من تشغيل الجهاز وفحصه.

أجهزة أجهزة مستعملة علامات تكشف جودة الأجهزة المستعملة أجهزة مستعملة استعمال خفيف افحص جهازك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

مزاد سيارات كلاسيكية

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

رانيا منصور

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

علامات ارتفاع سكر الدم

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد