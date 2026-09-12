قبل شراء الأجهزة المستعملة.. 7 علامات تكشف الجهاز المتهالك

شراء الأجهزة الكهربائية المستعملة قد يكون حلًا مناسبًا لتقليل مصاريف تجهيز المنزل، خاصة مع ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة، لكن السعر المنخفض وحده لا يعني أن الصفقة جيدة. فقد يبدو الجهاز من الخارج بحالة ممتازة، بينما يخفي أعطالًا أو استهلاكًا مرتفعًا للكهرباء أو أجزاءً اقترب عمرها الافتراضي من النهاية.

ولذلك، قبل دفع أي مبلغ، يجب فحص الجهاز جيدًا وتجربته، وعدم الاكتفاء بكلام البائع عن حالته، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- صوت غير طبيعي أثناء التشغيل

من أهم العلامات التي تستحق الانتباه الأصوات غير المعتادة، مثل الطنين المرتفع أو الخبط أو الاحتكاك أو الاهتزاز الشديد.

ويختلف الصوت الطبيعي من جهاز لآخر، لذلك إذا كان الجهاز يصدر صوتًا غير مألوف أثناء التشغيل، فمن الأفضل معرفة سببه قبل الشراء، لأن بعض الأصوات قد تشير إلى مشكلة في الموتور أو المروحة أو أجزاء ميكانيكية أخرى.

2- سخونة زائدة أو رائحة حرق

إذا لاحظت ارتفاعًا غير طبيعي في حرارة الجهاز أو شممت رائحة بلاستيك أو أسلاك محترقة أثناء التجربة، فلا تتجاهل هذه العلامة.

الرائحة المحروقة قد تكون مؤشرًا على مشكلة كهربائية أو ارتفاع حرارة أحد المكونات، وهنا يجب عدم المخاطرة بشراء الجهاز قبل فحصه بواسطة فني متخصص.

3- الصدأ أو آثار المياه

وجود الصدأ بكميات كبيرة، خصوصًا حول الأجزاء المعدنية أو التوصيلات، يستحق الفحص بعناية.

أما وجود آثار مياه أو تسريب أسفل الجهاز أو داخله، فقد يشير إلى مشكلة تحتاج إلى إصلاح، وفي بعض الأجهزة قد يؤدي تسرب المياه إلى تلف أجزاء كهربائية.

4- إصلاحات كثيرة أو قطع تم تغييرها

وجود آثار فك وتركيب متكررة أو أجزاء تم تغييرها ليس معناه تلقائيًا أن الجهاز سيئ، لكن كثرة الإصلاحات قد تكون علامة على تعرضه لأعطال متكررة.

اسأل البائع عن تاريخ الجهاز، وهل تم تغيير الموتور أو الكارت الإلكتروني أو أجزاء أساسية من قبل، واحتفظ بأي فواتير أو مستندات صيانة إن كانت متوفرة.

5- تجربة الجهاز تكشف الكثير

لا تشتري جهازًا مستعملًا من دون تشغيله إن كان ذلك ممكنًا.

الثلاجة مثلًا تحتاج إلى فحص التبريد وسلامة الباب، والغسالة يجب تجربة دوراتها والتأكد من عدم وجود تسريب أو اهتزاز غير طبيعي، بينما أجهزة التكييف تحتاج إلى اختبار التبريد والتدفئة إن كانت تدعم الخاصية.

التجربة الفعلية أهم من المظهر الخارجي.

6- بيانات الجهاز غير واضحة

افحص الموديل، الرقم التسلسلي، تاريخ التصنيع إن كان متاحًا، وبيانات القدرة الكهربائية الموجودة على ملصق الجهاز.

ولا تعتمد على عمر الجهاز الذي يذكره البائع فقط. فمعرفة الموديل تحديدًا تساعدك على معرفة مواصفاته وقطع غياره ومدى توفر الصيانة له.

7- سعر أقل بكثير من المعتاد

إذا وجدت جهازًا معروضًا بسعر أقل بكثير من أسعار الأجهزة المشابهة، فلا تعتبر ذلك مكسبًا تلقائيًا.

اسأل أولًا: لماذا يباع بهذا السعر؟

قد يكون السبب مجرد رغبة المالك في البيع السريع، لكن انخفاض السعر بصورة مبالغ فيها قد يخفي عطلًا أو مشكلة في الجهاز.

نصيحة مهمة قبل الدفع

الأفضل أن يصطحب المشتري فنيًا متخصصًا عند شراء الأجهزة مرتفعة الثمن، خصوصًا التكييفات والثلاجات والغسالات والأجهزة التي تحتوي على دوائر إلكترونية معقدة.

كما يجب الاتفاق بوضوح مع البائع على حالة الجهاز وما إذا كان هناك ضمان لتجربته بعد الشراء، وعدم دفع المبلغ كاملًا قبل التأكد من تشغيل الجهاز وفحصه.