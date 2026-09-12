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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 75 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. في هذا الموعد

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الأحد المقبل الموافق 13 سبتمبر 2026، محاكمة 75 متهما في القضية رقم 4660 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، المعروفة بالهيكل الإداري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 15 أبريل 2025، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

وأكدت التحقيقات انضمام المتهمين من السادس للأخير للجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 75 متهما خلية الهيكل الإداري إرهاب

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