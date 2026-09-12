قذيفة إسرائيلية تستهدف محيط بيت جن بريف دمشق دون إصابات

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم "السبت" منطقة عين الشعرة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي بقذيفة مدفعية سقطت في أراض زراعية دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

جاء الاستهداف بعد يوم من قصف محيط مزرعة بيت جن ومحيط تلة باط الوردة قرب البلدة بقذائف مدفعية، في إطار سلسلة من الاعتداءات التي تشهدها مناطق في الجنوب السوري.

وتتواصل التحركات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، وسط تأكيدات سورية متكررة على رفض هذه الانتهاكات والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، مع الدعوة إلى تحرك دولي يضمن احترام القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.