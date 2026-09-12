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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منجم أموال للعصابات.. مزرعة سرية للعملات المشفرة تظهر في جبال المكسيك

مزرعة سرية في جبال المكسيك
مزرعة سرية في جبال المكسيك
ناصر السيد

وسط الجبال الخضراء اليانعة في وسط المكسيك، وبجوار طريق قليل الحركة، لم يكن لدى الكثيرين سبب يدعوهم للاقتراب بما يكفي لسماع أزيز الآلات الصاخب الصادر عن مزرعة سرية لتعدين العملات المشفرة.

مزرعة سرية في المكسيك للعملات المشفرة

ولم يكن الضجيج وحده هو ما قاد الشرطة المكسيكية إلى ذلك المبنى المتهالك -المشتبه في استخدامه لتعدين العملات الافتراضية بهدف غسل أموال غير مشروعة- بل أيضاً كميات الكهرباء الهائلة اللازمة لتشغيل وتبريد مئات من وحدات الحوسبة المتخصصة، وهي مستويات تفوق بكثير احتياجات المجتمعات الصغيرة المنتشرة في منطقة "سييرا نورتي" بولاية بويبلا.

ويمثل تعدين العملات المشفرة -الذي يعتمد على أجهزة كمبيوتر قوية لتوليد أصول افتراضية مثل "البيتكوين"- جبهة جديدة في معركة المكسيك ضد جماعات الجريمة المنظمة، التي وسعت نطاق أنشطتها لتتجاوز تهريب المخدرات والابتزاز إلى عالم الجرائم المالية الأكثر تعقيداً وغموضاً.

وفي ولاية بويبلا، عثرت السلطات على 300 وحدة معالجة رسوميات (GPU)، و80 محطة طرفية للجهد المتوسط، وثمانية هوائيات للأقمار الصناعية؛ وجميعها مجهزة للتنافس مع ملايين الأجهزة الأخرى لحل ألغاز معقدة وإنشاء عملات مشفرة جديدة ذات قيمة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

ورغم أن هذه العملية تُعد متواضعة نسبياً وفقاً للمعايير التجارية الدولية، إلا أنها تمثل رابع مزرعة من نوعها لتعدين العملات المشفرة يتم اكتشافها في المنطقة منذ مطلع العام الماضي.

وقال ديفيد ساوسيدو، وهو محلل أمني مقيم في المكسيك: "يبدو أن عصابات المخدرات قد وصلت إلى مستوى جديد من التطور"، مضيفاً أن إنشاء عملية كهذه يتطلب خبرة فنية ودعماً من مجموعة تتمتع بموارد مالية ضخمة، مثل إحدى أقوى عصابات الجريمة في المكسيك.

وامتنع مكتب المدعي العام الفيدرالي في المكسيك عن التعليق، مشيراً إلى وجود تحقيق جارٍ في القضية.

سرقة الكهرباء تغذي العمليات

على الصعيد العالمي، تضاعفت المعاملات غير المشروعة بالعملات المشفرة بأكثر من الضعف في عام 2025؛ إذ تلقت العناوين المرتبطة بأنشطة إجرامية ما يقدر بنحو 154 مليار دولار، ارتفاعاً من 59 مليار دولار في العام السابق، وذلك وفقاً لشركة "تشيناليسيس" (Chainalysis) المتخصصة في تحليلات "البلوكشين"، والتي حللت أحجام المعاملات المرسلة إلى عناوين محافظ رقمية غير مشروعة.

وعزت "تشيناليسيس" جزءاً كبيراً من هذه الزيادة إلى ارتفاع حاد في المعاملات المرتبطة بالالتفاف على العقوبات، بما في ذلك المدفوعات التي تشمل حكومات خاضعة للعقوبات.

ومع تزايد اعتماد الأفراد والمؤسسات حول العالم للعملات الافتراضية - ومعظمهم يلتزمون بالقوانين - برزت عصابات أمريكا اللاتينية كواحدة من الجهات التي تلجأ بشكل متزايد إلى التحويلات بالعملات المشفرة وعمليات التعدين لغسل الأموال، وذلك حسبما ذكر كايو موتا، المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية لدى الشركة.

وقال موتا: "عادةً ما تقع هذه المواقع في مناطق تتميز بتكلفة كهرباء منخفضة للغاية، أو تخضع لسيطرة الجريمة المنظمة، مما يتيح للقائمين عليها سرقة الكهرباء وإنشاء بنية تحتية ضخمة لتعدين العملات المشفرة".

تُعد الكهرباء التكلفة الأكبر في عملية تعدين العملات المشفرة، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد استهلاك الموارد اللازمة لتوليد وحدة واحدة من العملة الافتراضية.

ويُقدّر "مؤشر استهلاك الكهرباء لشبكة بيتكوين" التابع لجامعة كامبريدج تكلفة تعدين عملة بيتكوين واحدة - وهي العملة المشفرة الأكثر انتشاراً - بنحو 45 ألف دولار؛ وهو مبلغ يدرّ ربحاً كبيراً عند بيع العملة بالأسعار الحالية التي تحوم حول 78 ألف دولار.

وفي معرض تعليقه على عملية "بويبلا"، قال صامويل ليون، الخبير في قضايا سرقة الطاقة بجامعة "إيبيرو أمريكانا" في المكسيك: "إذا كانوا يسرقون الكهرباء، فإن التكاليف الرئيسية للعملية ستكون... لا شيء".

وقد صرحت السلطات المكسيكية بأنها تحقق فيما إذا كانت مزرعة تعدين العملات المشفرة تسرق الكهرباء من سد كهرومائي قريب.

مخبأة في تضاريس جبلية نائية

شكّلت الغابات الكثيفة والتجمعات السكانية المتناثرة في منطقة "سييرا نورتي" - حيث عُثر على مزرعة "بويبلا" لتعدين العملات المشفرة - موقعاً مثالياً للاختباء.

وذكر شخصان من التجمعات السكنية المجاورة - طلبا عدم الكشف عن هويتيهما خوفاً من الانتقام - لوكالة "رويترز" أن أزيز الأجهزة كان يُسمع على بعد كيلومتر واحد (0.6 ميل)، في حين كانت المزرعة تقع على مسافة تعادل ضعف تلك المسافة تقريباً عن أقرب قرية.

كما تم العثور العام الماضي على ثلاث مزارع أخرى مماثلة لتعدين العملات المشفرة في محيط السد الكهرومائي القريب في شمال "بويبلا". 

وأعلنت السلطات المحلية أنها تتعاون مع الولايات المجاورة للتحقيق في احتمالية وجود المزيد من العمليات السرية المماثلة.

وشهدت كل من البرازيل والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا مداهمات مشابهة، بما في ذلك عملية كبرى لتعدين البيتكوين في تايلاند امتدت عبر خمس مقاطعات.

ووفقاً لـ موتا من شركة "تشيناليسيس" (Chainalysis)، من المرجح أن يؤدي تزايد استخدام العملات المشفرة عالمياً إلى دفع الجرائم المرتبطة بها لتسجيل مستويات قياسية جديدة في السنوات المقبلة؛ إذ تزداد سهولة الوصول إلى هذه العملات الافتراضية، بالتزامن مع تحسّن قدرة المحققين على تتبع المعاملات عبر الإنترنت.

وقال موتا: "لقد أصبحت وكالات إنفاذ القانون مجهزة بشكل أفضل بكثير لمكافحة الجريمة المنظمة التي تستخدم العملات المشفرة".

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