قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب الأمريكي يبحث حزمة عقوبات جديدة على روسيا.. الاثنين المقبل
تقليل الاغتراب 2026.. القواعد والخطوات والرابط الرسمي للتقديم
لـ 21 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في «قضية الخلية الإعلامية» لـ22 نوفمبر
لماذا نهى الإسلام عن قطع الأشجار؟.. الأزهر يكشف السبب
الخارجية الإيرانية: سنعرض نتائج مفاوضات عبور هرمز.. وبرنامجنا النووي سلمي
مدبولي: كفر الشيخ أنهت جميع مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة وبدأت في الثانية
الرئيس السيسي يجدد تقدير مصر لجهود «جوتيريش» ويؤكد دعم إصلاح الأمم المتحدة
العراق: العثور على منصات لإطلاق مسيّرات قرب الحدود مع إيران
برلمانية: برلمانية: مشاركة مصر في بريكس تعزز فرصها في صياغة النظام الاقتصادي العالمي
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة أستون فيلا ونوتنجهام بالدوري الإنجليزي
بعد واقعة البلوجر حسناء حسن.. كيف واجه القانون عقوبة السب والضرب في الطريق العام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي في مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في بريكس تعكس رؤية مصر لبناء اقتصاد عالمي أكثر توازنًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد رشاد عبدالغني، الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، تحمل أهمية كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، وتعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها الفاعل في مختلف التجمعات الدولية المؤثرة.

كلمة الرئيس في قمة البريكس

وقال عبدالغني، في بيان اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة تضمنت مجموعة مهمة من الرسائل التي تؤكد رؤية مصر تجاه تعزيز التعاون الدولي، وفي مقدمتها ضرورة الانتقال من مرحلة تبادل الرؤى إلى تنفيذ مشروعات وبرامج عملية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتزايدة، خاصة في ظل الأزمات المتشابكة التي يشهدها العالم وتأثيراتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد.

وأوضح عبدالغني، أن تأكيد الرئيس على أهمية تجمع بريكس باعتباره إطارًا يجمع دولًا رئيسية في الجنوب العالمي، يعكس إدراك مصر لما يمكن أن يمثله التجمع من فرصة حقيقية لتعزيز التعاون «جنوب–جنوب»، وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يساهم في بناء منظومة اقتصادية دولية أكثر توازنًا.

الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية

وأشار عبدالغني إلى أن حديث الرئيس السيسي عن أهمية الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية يكتسب أهمية استثنائية بالنسبة لمصر، في ضوء موقعها الاستراتيجي ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن استقرار حركة الملاحة وسلاسل الإمداد يمثلان عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد العالمي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار.


وأضاف أن دعوة الرئيس إلى إقامة مشروعات وبرامج محددة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتنوع مصادر النمو، وترفع الإنتاجية وتقلص الفجوات التنموية والتكنولوجية، تعكس توجهًا مصريًا واضحًا نحو تحويل العلاقات الدولية إلى شراكات اقتصادية حقيقية تحقق مصالح الشعوب وتدعم جهود التنمية.

وأشار الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أهمية ما طرحه الرئيس بشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وميسرة، إلى جانب تعزيز دور بنك التنمية الجديد، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها الدول النامية نتيجة ارتفاع أعباء الديون وتراجع الحيز المالي المتاح أمامها لتمويل خطط التنمية.

وأكد عبدالغني، أن ملف الأمن الغذائي الذي تناوله الرئيس يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية في المرحلة الراهنة، مشيدًا بالإشارة إلى مواصلة مصر تطوير مركز للحبوب واللوجستيات، بما يعزز قدرتها على تأمين احتياجاتها الغذائية ويدعم تحولها إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.

وشدد عبدالغني، على أن ما طرحه الرئيس بشأن أمن الغذاء والمياه والطاقة وتغير المناخ يؤكد تبني مصر رؤية شاملة للتعامل مع التحديات العالمية، تقوم على تعزيز التعاون بين الدول وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، مع مراعاة اختلاف ظروفها واحتياجاتها التنموية.

وأكد عبدالغني أن تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع بريكس مستقبلًا يعكس ثقة الدولة في قدرتها على تقديم إسهام مؤثر داخل التجمع، وقيادة مبادرات ومشروعات عملية تخدم مصالح الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن الاستفادة من عضوية بريكس تمثل فرصة مهمة أمام الاقتصاد المصري لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتعزيز الشراكات مع الأسواق الكبرى.

وأكد أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تؤكد استمرار مصر في انتهاج سياسة خارجية واقتصادية تقوم على تنويع الشراكات وتعظيم المصالح الوطنية، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار واللوجستيات.

بريكس البريكس البرلمان النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

المتهم

ضبط عاطل سرق مبلغا مالياً من أحد المحال التجارية بأسلوب المغافلة بالقاهرة

المتهم

ضبط طالب يدير صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى لبيع المحررات الرسمية المزورة

المتهم

ضبط شخص لقيامه بإحداث تلفيات بالمصعد الكهربائى الخاص بالعقار محل سكنهم والتعدى على قاطنيه

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد