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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة لرفع التعديات على حرم الطريق والميادين الرئيسية بشوارع حي غرب المنصورة

حملة مكبره
حملة مكبره
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة لرفع التعديات على حرم الطريق والميادين الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية بشوارع حي غرب المنصورة، مشددا على ضرورة الاهتمام المستمر بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لكافة مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بحسم مع جميع مظاهر التعدي على حرم الطريق العام، وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات، وتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية.

وقام  محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بالإشراف على أعمال الحملة المكبرة التي استهدفت رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة والسيارات بنطاق الحي، شملت عددا من المناطق، سندوب، عبد السلام عارف، شارع جيهان، شارع أحمد ماهر، شارع سامية الجمل، ومنطقة الجلاء.

وجاءت هذه الحملة في إطار التنسيق والتعاون المثمر والدائم بين رئاسة الحي وإدارة شرطة المرافق ، بقيادة العقيد عقل صالح مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد صلاح نعيم وكيل إدارة شرطة المرافق، كما شارك من جانب رئاسة حي غرب المنصورة الدكتورة رولا مدحت نائب رئيس الحي، وطاقم العمل الميداني بإدارة الإشغالات،  وليد عبادة مدير قسم الإشغالات، إلى جانب طاقم العمل بالنوبتجية المكلفه بالمهام خلال أيام العطلات الرسمية.

وتضمنت أعمال الحملة إزالة كافة تعديات المحال التجارية والمقاهي التي تجاوزت المساحات القانونية المرخصة لها، فضلاً عن التعامل الفوري مع تجمعات الباعة الجائلين، ورفع كميات كبيرة من الحواجز الحديدية، والكتل الأسمنتية، والأعمدة، والإطارات التالفة التي يضعها البعض لحجز أماكن انتظار السيارات بشكل عشوائي.

الدقهليه محافظه اشغالات حى غرب

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