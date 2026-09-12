التعادل 2-2 يحسم مواجهة بورنموث وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة فريقي بورنموث وبرينتفورد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب «فيتاليتي»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

سجل كيفن شايد هدف برينتفورد في الدقيقة 34، بينما تعادل جاستن كليفرت لصالح أستون فيلا في الدقيقة 38 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع بورنموث رصيده للنقطة 3 ليحتل المركز الـ15 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع برينتفورد رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الرابع.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي بورنموث وبرينتفورد التشكيل الرسمي للفريقين، وجاء كالتالي:

تشكيل بورنموث

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: أدريان تروفير، جيمس هيل، أليكس سكوت.

خط الوسط: إيفانيلسون، تايلر آدامز، أنطونيو سيلفا، آدم سميث.

خط الهجوم: ماركوس تافيرنييه، جاستن كلويفرت، رايان.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: دي جريجوريو، كوك، سولير، بروكس، كريستي، جانون دوك، دياكيتي، توث، رودريجيز.

تشكيل برينتفورد

حراسة المرمى: كاويمين كيليهر.

خط الدفاع: آرون هيكي، يانيك شوستر، كريس أجر، كين لويس بوتر.

خط الوسط: يهور يارموليوك، مامادو سانجاري، فيتالي جانيلت.

خط الهجوم: كيفن شاده، جايدون أنتوني، إيجور تياجو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: فالديماسون، هنري، واتارا، ويلسون كارفاليو، دامسجارد، ديوف، كايود، نونيز.

مواجهة متكافئة في الجولة الرابعة



انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بورنموث وبرينتفورد بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب «فيتاليتي»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

وسجل كيفن شايد هدفى برينتفورد في الدقيقتين و56 34، بينما سجل هدفي بورنموث كل من جاستن كليفرت وماركوس تافيرنييه في الدقيقتين 38 و52 من عمر المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي بورنموث وبرينتفورد التشكيل الرسمي للفريقين، وجاء كالتالي:

تشكيل بورنموث

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: أدريان تروفير، جيمس هيل، أليكس سكوت.

خط الوسط: إيفانيلسون، تايلر آدامز، أنطونيو سيلفا، آدم سميث.

خط الهجوم: ماركوس تافيرنييه، جاستن كلويفرت، رايان.

وتواجد على مقاعد البدلاء: دي جريجوريو، كوك، سولير، بروكس، كريستي، جانون دوك، دياكيتي، توث، رودريجيز.

تشكيل برينتفورد

حراسة المرمى: كاويمين كيليهر.

خط الدفاع: آرون هيكي، يانيك شوستر، كريس أجر، كين لويس بوتر.

خط الوسط: يهور يارموليوك، مامادو سانجاري، فيتالي جانيلت.

خط الهجوم: كيفن شاده، جايدون أنتوني، إيجور تياجو.

وتواجد على مقاعد البدلاء: فالديماسون، هنري، واتارا، ويلسون كارفاليو، دامسجارد، ديوف، كايود، نونيز.