المتحف القبطي يختتم فعاليات ورشة "المتحف الذكي"

اختتم المتحف القبطي فعاليات ورشة المتحف الذكي، والتى اصطحبت المشاركين في رحلة معرفية لـ تقنيات العرض المتحفي الحديث وصناعة المحتوي والذكاء الاصطناعي.

أوضحت إدارة المتحف القبطي، أن ورشة المتحف الذكي أبرزت أفكاراً مميزة لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى في إثراء تجربة زوار المتحف والحفاظ على التراث الثقافي.

يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.

المتحف القبطي

يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة.

كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.

