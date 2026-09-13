تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع متابعة حركة الأسواق المحلية والعالمية، وما تشهده أسعار العملات والذهب من تغيرات وفقًا لمستويات العرض والطلب وحركة الأسواق.

وجاءت أسعار صرف العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي

51.37 جنيه للبيع

51.27 جنيه للشراء

اليورو

59.80 جنيه للبيع

59.58 جنيه للشراء

الجنيه الإسترليني

69.65 جنيه للبيع

69.36 جنيه للشراء

الريال السعودي

13.86 جنيه للبيع

13.65 جنيه للشراء

الدرهم الإماراتي

13.98 جنيه للبيع

13.95 جنيه للشراء