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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد مقترح دعم الهيئات الشبابية والرياضية بموازنة 2026/2027

المحافظ يعتمد
المحافظ يعتمد
ايمن محمد

اعتمد اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، مقترح مديرية الشباب والرياضة بشأن توزيع الإعانات والمنح المخصصة للهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، ضمن موازنة المديرية للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال العرض الذي قدمه محمد فتحي توفيق، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وتضمن المقترح دعم الأندية والهيئات الرياضية، واللجان الرياضية، ومراكز الشباب، والجمعيات النوعية، والأنشطة المشتركة، إلى جانب الهيئات الشبابية المتميزة، بما يسهم في تعزيز الأنشطة الرياضية والشبابية، ورفع قدرة الهيئات على تنفيذ برامجها وخططها المختلفة، وخدمة أبناء المحافظة بمختلف مدنها.

وبلغ إجمالي الاعتمادات المقترحة لدعم الأندية والهيئات الرياضية واللجان الرياضية والاتحادات والمناطق الرياضية نحو 353 ألفًا و500 جنيه، وشمل الدعم نادي الهجن بنويبع، ونادي جنوب سيناء، ونادي الهجن بطور سيناء، ونادي رأس سدر الرياضي الاجتماعي وهواة الصيد، والنادي الدولي للرياضات البحرية بنويبع، ونادي شرم الشيخ الرياضي الاجتماعي، إلى جانب الهيئات الرياضية المتميزة.

كما تضمن المقترح تخصيص 63 ألفًا و500 جنيه لدعم اللجان الرياضية والاتحاد الرياضي بمديريات الخدمات والمصالح الحكومية، ومن بينها الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة بطور سيناء، ومنطقة الكاراتيه بمدينة شرم الشيخ، واللجنة الرياضية للعاملين بديوان عام المحافظة، ولجان العاملين بمديريات التربية والتعليم، والأزهر، والشؤون الاجتماعية، والمالية، والشباب والرياضة، والوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، والأوقاف، والتموين، والبريد، وإذاعة جنوب سيناء، والتنظيم والإدارة، والزراعة، والإسكان، والصحة.

وشمل المقترح دعم 21 مركزًا للشباب بمختلف مدن المحافظة، بإجمالي إعانات مقترحة بلغ 368 ألفًا و500 جنيه، ومن بينها مراكز شباب أبو صوير برأس سدر، وحي السادات برأس سدر، ووادي سدر، وأبو زنيمة، والسواعدة، وغرندل، وأبو رديس، وعرب أبو رديس، ووادي فيران، والصيادين بطور سيناء، ووادي الطور، والرويسات بشرم الشيخ، ودهب، والعصلة، ونويبع، والمزينة، والترابين، وطابا، وسانت كاترين، والطرفة، والنقب.

كما تضمن المقترح دعم الجمعيات النوعية والأنشطة المشتركة والهيئات الشبابية المتميزة، إلى جانب الإعانات الاجتماعية للعاملين بقطاع الشباب والرياضة من صندوق التمويل الأهلي، بإجمالي 78 ألف جنيه، وشمل ذلك الجمعية الإقليمية لفتيان الكشافة بطور سيناء، وجمعية الكشافة الجوية بطور سيناء، والأنشطة المشتركة مع الإدارات الفرعية بمدن المحافظة.

وتضمن كشف توزيع بند المنح للجهات الحكومية بموازنة المديرية تخصيص 446 ألفًا و500 جنيه للجمعيات النوعية والأنشطة المشتركة وصندوق التمويل، بما يدعم تنفيذ الأنشطة والبرامج الموجهة للشباب والعاملين بقطاع الشباب والرياضة.

كما شمل المقترح تخصيص 400 ألف جنيه ضمن الخطة الإضافية للمنح والإعانات الرأسمالية، لاستكمال أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالهيئات الشبابية والرياضية، إلى جانب توفير احتياطي للأعمال، بما يسهم في تحسين البنية الأساسية والمنشآت الرياضية والشبابية ورفع كفاءتها.

وأوضح محمد فتحي توفيق، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن توزيع الاعتمادات المقترحة جرى وفقًا لحجم الأنشطة والبرامج التي تنفذها الهيئات الشبابية والرياضية، وبما يضمن توجيه الدعم إلى المجالات الأكثر احتياجًا وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاعتمادات المخصصة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية توجيه الاعتمادات المالية إلى دعم الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، وتعزيز دور مراكز الشباب والأندية والهيئات الرياضية في خدمة أبناء المحافظة، مع توفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة، واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية والشبابية، وتشجيعها على تحقيق مزيد من التميز والنجاح.

جنوب سيناء المحافظ الشباب والرياضة الدعم المنشات الرياضية

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