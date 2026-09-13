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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز: توقف خط "شرق-غرب" السعودي يهدد بفقدان 4% من إمدادات النفط العالمية

صور أقمار صناعية للأضرار التي لحقت بخط أنابيب "شرق-غرب"
صور أقمار صناعية للأضرار التي لحقت بخط أنابيب "شرق-غرب"
خاطر عبادة

حذرت مصادر مطلعة في تصريح لوكالة "رويترز" من أن توقف خط أنابيب النفط السعودي الرئيسي الممتد إلى البحر الأحمر يهدد بخسارة تصل إلى 4% من الإمدادات العالمية، في حال لم يستأنف الضخ خلال أيام.

مخزونات ينبع تنفد خلال أسبوع

ونقلت رويترز عن مشترين وتجار نفط سعوديين أن المملكة ستنفد مخزوناتها المخصصة للتصدير إذا لم يعد خط "الشرق-الغرب" إلى العمل سريعاً.

كان الخط ينقل نحو 4 ملايين برميل يومياً - ما يعادل 4% من الإمدادات العالمية - إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. ومع توقفه، باتت مخزونات ينبع تكفي لتغطية الصادرات لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام فقط، وفقاً لثلاثة مصادر.

وتبلغ السعة التخزينية لينبع نحو 35 مليون برميل، بينما تبلغ في مينائي العين السخنة وسيدي كرير في مصر 18 و20 مليون برميل على التوالي. وأكدت أربعة مصادر أن المخزونات "ليست ممتلئة وستنفد في نهاية المطاف" ما لم يستأنف الخط عملياته.

مدة الإصلاح 

وأغلقت السعودية الخط يوم الجمعة بعد هجمات بطائرات مسيرة، دون أن تقدم تفاصيل كاملة عن حجم الأضرار أو المدة المتوقعة للإصلاح.

وتضاربت التقديرات، حيث قال مصدر إن الإصلاح قد يستغرق "5 إلى 6 أسابيع"، بينما رجح آخر إمكانية استئناف الضخ جزئياً خلال وقت أقرب. 

ولم ترد وزارة الطاقة والمكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلبات "رويترز" للتعليق.

أزمة إمدادات تتفاقم

وأوضحت المصادر أن أي انخفاض إضافي في الصادرات السعودية سيفاقم أزمة الإمدادات العالمية، التي دفعت أسعار الوقود لمستويات قياسية وحفزت التضخم، ورفعت عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ 2008.

كانت السعودية تستخدم الخط كبديل استراتيجي لتجاوز إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب، حيث انخفضت التدفقات عبر المضيق من 22 مليون برميل يومياً قبل الحرب إلى ما بين 6 و9 ملايين برميل حالياً.

تراجع حاد في الإنتاج

وأبلغت الرياض منظمة "أوبك" الأسبوع الماضي أن إنتاجها انخفض إلى 6.2 مليون برميل يومياً في أغسطس، مقارنة بـ 10.9 مليون في فبراير قبل اندلاع الحرب.

كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط السعودي هبطت لأدنى مستوى منذ أكثر من 3 عقود في أغسطس، متوقعة انخفاض الإمدادات العالمية هذا العام بمقدار 5.7 مليون برميل يومياً أي نحو 6%.

وتزامن الهجوم على الخط مع سيطرة مقاتلي الحوثي يوم الجمعة على جزيرة عند مدخل البحر الأحمر، ما يزيد الضغوط على مسارات التصدير السعودية.

خط أنابيب شرق غرب خط أنابيب النفط السعودي إمدادات الطاقة العالمية

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