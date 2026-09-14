قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1.2 تريليون دولار.. أهمية تجمع بريكس بالأرقام والإحصائيات
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إنذارات في 4 مناطق بالجنوب
لم ييأس من الرفض.. كيف كان النبي يبحث عن الناس ليبلغهم رسالة الله؟
شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه
ترامب: مخزوناتنا من الأسلحة كبيرة وننتج صواريخ باتريوت بأعداد غير مسبوقة
ترامب: الصين تتجسس علينا.. ونحن نتجسس عليهم
تطورات جديدة بقضية ياسين.. نيابة دمنهور تستمع لأقوال المجني عليه بعد الحكم على المتهم الرئيسي
النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز
الحكومة اليمنية: الانتهاكات الحوثية تودي بحياة 150 مدنيا ونزوح 85 ألفا
أمريكا تعرض تزويد إيران بالوقود النووي مقابل تسوية برنامجها
الطقس اليوم في مصر.. تحذير من ظاهرة خطيرة وحرارة تصل لـ46 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف مطار القاهرة يحتفل برأس السنة القبطية الجديدة

متحف مطار القاهرة يحتفل برأس السنة القبطية الجديدة
متحف مطار القاهرة يحتفل برأس السنة القبطية الجديدة
محمد الاسكندرانى

نظم متحف مطار القاهرة مبني 3 فعالية ثقافية وفنية تسلط الضوء على التراث القبطي وقيمته التاريخية والفنية، وذلك احتفالاً برأس السنة القبطية الجديدة "عيد النيروز".

عيد النيروز 


أوضحت إدارة متحف مطار القاهرة مبني 3، أن الفاعلية تضمنت شرح عن الفن القبطي، عبر بعض القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، بالإضافة إلى تنظيم ورشة فنية للأطفال تحت عنوان "صانع تحفتك القبطية".

متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3

 

يذكر أن مساحة متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3 تبلغ 150م2 وهو عبارة عن قاعة عرض واحدة ،يضم فيها 60 قطعة أثرية، وتقوم فكرة سيناريو العرض على تناول أوجه الحضارة المصرية المختلفة من خلال عرض بعض القطع والتى تنتمى كل منها لعصر من العصور المصرية وترتيبها ترتيباً زمنياً بداية من عصر الدولة القديمة ومرورا بالدولة الوسطى والحديثة والعصر المتأخر ثم اليونانى الرومانى وأخيراً العصر الإسلامي.

وننشر أهم القطع الأثرية المعروضة في  متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3: صلاية على هيئة ظبى ،تمثال الكاتب" برسن " ،مومياء لرجل من عصر الدولة الحديثة، شقفة مصور عليها الملكة حتشبسوت ،بردية جنائزية ،تمثال للمعبودة افروديت ،ايقونة للشهيد مارجرجس ،مشكاه من العصر المملوكى للسلطان حسن.

متحف مطار القاهرة متحف مطار القاهرة مبني 3 رأس السنة القبطية عيد النيروز النيروز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

بيزيرا

تطور جديد في صفقة بيع خوان بيزيرا.. الإعلان الرسمي الثلاثاء

حمزة عبدالكريم

برشلونة يرفض إعارة حمزة عبد الكريم ويحدد دوره مع الفريق

أسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

ترشيحاتنا

احمد شوبير

أحمد شوبير عن رحيل خوان بيزيرا: الزمالك مش هيتلدغ من جحر زيزو مرتين

آدم كايد

تفاصيل إصابة آدم كايد في الزمالك وموقفه من مواجهة غزل المحلة

أحمد عبدالعزيز

سموحة يجدد الثقة في أحمد عبد العزيز

بالصور

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد