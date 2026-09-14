متحف مطار القاهرة يحتفل برأس السنة القبطية الجديدة

نظم متحف مطار القاهرة مبني 3 فعالية ثقافية وفنية تسلط الضوء على التراث القبطي وقيمته التاريخية والفنية، وذلك احتفالاً برأس السنة القبطية الجديدة "عيد النيروز".

عيد النيروز



أوضحت إدارة متحف مطار القاهرة مبني 3، أن الفاعلية تضمنت شرح عن الفن القبطي، عبر بعض القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، بالإضافة إلى تنظيم ورشة فنية للأطفال تحت عنوان "صانع تحفتك القبطية".

متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3

يذكر أن مساحة متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3 تبلغ 150م2 وهو عبارة عن قاعة عرض واحدة ،يضم فيها 60 قطعة أثرية، وتقوم فكرة سيناريو العرض على تناول أوجه الحضارة المصرية المختلفة من خلال عرض بعض القطع والتى تنتمى كل منها لعصر من العصور المصرية وترتيبها ترتيباً زمنياً بداية من عصر الدولة القديمة ومرورا بالدولة الوسطى والحديثة والعصر المتأخر ثم اليونانى الرومانى وأخيراً العصر الإسلامي.

وننشر أهم القطع الأثرية المعروضة في متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3: صلاية على هيئة ظبى ،تمثال الكاتب" برسن " ،مومياء لرجل من عصر الدولة الحديثة، شقفة مصور عليها الملكة حتشبسوت ،بردية جنائزية ،تمثال للمعبودة افروديت ،ايقونة للشهيد مارجرجس ،مشكاه من العصر المملوكى للسلطان حسن.