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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية تستعد لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالتزامن مع حصاد الأرز

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقدت محافظة الغربية إجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وبمشاركة  اللواء محمد شعير، السكرتير العام للمحافظة، وبحضور المهندس محمد قطب، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والمهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ورؤساء المدن والأحياء، لمتابعة إستعدادات المحافظة لمواجهة ظاهرة «السحابة السوداء» والحد من مخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع درجة الإستعداد لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة والمرور الميداني بالتزامن مع موسم حصاد محصول الأرز.

وتناول الاجتماع خطة العمل خلال موسم حصاد الأرز، والتي تستهدف تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية للمزارعين، والتنسيق مع الجمعيات الزراعية وكافة الجهات المعنية، إلى جانب دعم منظومة جمع وكبس وتدوير قش الأرز والإستفادة منه في إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف، بما يسهم في الحد من ظاهرة الحرق المكشوف وتحويل المخلفات الزراعية إلى قيمة إقتصادية يستفيد منها المزارع.

مواجهة السحابة السوداء 

وأكد محافظ الغربية أهمية تكاتف وتعاون جميع الجهات ورفع درجة الإستعداد خلال موسم الحصاد، موجهًا بتكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية على الأراضي الزراعية ومواقع تجميع المخلفات، وسرعة التعامل مع أي حالات حرق، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

دعم حملات التوعية 

كما وجه المحافظ بإستمرار حملات التوعية البيئية للمزارعين بخطورة الحرق المكشوف وتأثيراته السلبية على جودة الهواء وصحة المواطنين، مع تشجيعهم على الإستفادة من قش الأرز وإعادة تدويره بدلًا من حرقه، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء.

التصدي لحرق الارز 

وشدّد المحافظ على تكثيف أعمال المرور الميداني من خلال اللجان المشتركة بين جهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة ومجالس المدن، لرصد أي حالات حرق مكشوف للمخلفات الزراعية والتعامل الفوري معها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، بما يسهم في السيطرة على مصادر التلوث والحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.

بؤر التلوث البيئي 

كما أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي بؤر تلوث، ورفع كفاءة منظومة الرصد والمتابعة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وجودة الهواء وصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي مواجهة السحابة السوداء موسم حصاد الأرز

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