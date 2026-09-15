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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شكوى سيدة من تعدي أقاربها عليها في كفر الشيخ.. وهذه عقوبة المتهمين

السيدة
السيدة
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين مدعومين بمقطعى فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر صاحبة الحساب ووالدتها من قيام بعض أقاربهما "أحدهما فرد شرطة" بالتعدى عليهما بالضرب ومنعهم من زراعة أرض زراعية ملكهما وهدم منزل مُقام على جزء منها بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين وجود خلافات حول الميراث بين والدة صاحبة الحساب (ربة منزل) وبين (شقيقها وأنجاله "أحدهم فرد شرطة" وزوجاتهم)، محرر بشأنها عدة محاضر إتهمتهم خلالها بتعديهم عليها وأسرتها بالضرب وإحداث إصابة نجلها، ومنعها من رى قطعة أرض زراعية ملكها ومحاولتهم الإستيلاء عليها لذات الخلافات، وقد أمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وتولت النيابة العامة التحقيق، وصدر حكم غيابى بحبسهم إسبوعين، حيث قاموا بالمعارضة على الحكم.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالسب والضرب داخل سيارة أجرة "ميكروباص" بالفيوم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مالك محل عطارة ، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) بالتعدى بالسب والضرب على (زوجته "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بذات العنوان) حال إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة المركز لخلافات زوجية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وبسؤال زوجته أيدت ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى الحسابات الشخصية الضرب أرض زراعية كفر الشيخ

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