جهاز العلمين الجديدة يتابع حملات حصر الوصلات غير القانونية والتعديات على شبكات المياه

نفذت مدينة العلمين الجديدة حملة ميدانية شاملة لحصر الوصلات غير القانونية والتعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، شملت محطات الخرسانة الجاهزة والمواقع العاملة بالحي الأول والثاني بمدينة العلمين الجديدة.

مرور ميدانى لرفع الوصلات

وتضمنت الحملة المرور الميداني على المواقع ومحطات الخرسانة الجاهزة للتأكد من قانونية توصيلات مياه الشرب والصرف الصحي، وحصر أي وصلات غير قانونية أو وصلات خلسة، إلى جانب مراجعة عدادات المياه ورصد أي تلاعب أو مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المقررة حيالها.

وشارك في تنفيذ الحملة أحمد فتحي، مدير إدارة الأمن، والمهندس طارق السعدني، مدير إدارة التشغيل والصيانة ومنظومة المياه، ومحمود عبد العزيز المشرف على الأحياء، وهاني مارس، مدير إدارة التنمية، وأسامة فهد، رئيس الحي المختص، إلى جانب فنيي إدارة التشغيل والصيانة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بقيادة المقدم محمد البيومي، رئيس قسم شرطة التعمير.

وأكد الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية،أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص جهاز مدينة العلمين الجديدة على إحكام الرقابة على منظومة المرافق، والحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان الاستخدام القانوني للمرافق وحماية حقوق الدولة ومستحقاتها المالية.

واشار إلى استمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية بمختلف مناطق المدينة، وخاصة المواقع العاملة ومحطات الخرسانة الجاهزة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي وصلات خلسة أو تعديات أو مخالفات بعدادات المياه، مع اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية المقررة، بما يضمن استدامة وكفاءة خدمات المرافق والحفاظ على البنية التحتية بمدينة العلمين الجديدة.