علاج الغدة الدرقية.. متى تحتاج الدواء وكيف تتناوله بشكل صحيح؟

تعد الغدة الدرقية من أهم الغدد الموجودة في الجسم، إذ تنتج هرمونات تؤثر في عملية التمثيل الغذائي، واستخدام الطاقة، ودرجة حرارة الجسم، ووظائف المخ والقلب والعضلات وغيرها من أعضاء الجسم.



وعندما لا تنتج الغدة الدرقية كمية كافية من الهرمونات، تحدث حالة تعرف باسم قصور الغدة الدرقية، وهي من الحالات التي تحتاج إلى متابعة وعلاج منتظم، خاصة أن الأعراض قد تتشابه مع مشكلات صحية أخرى.

ما علاج قصور الغدة الدرقية؟

يوضح American Thyroid Association أن العلاج الأساسي لقصور الغدة الدرقية هو تناول هرمون الغدة الدرقية الصناعي ليفوثيروكسين Levothyroxine أو T4، لتعويض الهرمون الذي لا تنتجه الغدة بالكمية الكافية.

ويعتبر ليفوثيروكسين العلاج القياسي لمعظم حالات قصور الغدة الدرقية، ولا توجد أدلة قوية بشكل ثابت على أن البدائل الأخرى أفضل منه.

كيف يحدد الطبيب جرعة علاج الغدة؟

لا توجد جرعة واحدة تناسب جميع المرضى، إذ يحدد الطبيب الجرعة وفقا لعوامل مختلفة، منها الوزن والعمر والحالة الصحية ودرجة قصور الغدة والأدوية الأخرى التي يتناولها المريض.

ويتم الاعتماد بشكل أساسي على تحليل TSH لمتابعة استجابة الجسم للعلاج، وقد يحتاج الطبيب إلى إجراء تحليل Free T4 أيضا وفقا للحالة.



أفضل طريقة لتناول دواء الغدة الدرقية

من أهم الأمور التي يجب الانتباه إليها أن طريقة تناول ليفوثيروكسين يمكن أن تؤثر في امتصاصه.

وتوصي الجمعية الأمريكية للغدة الدرقية عادة بتناوله في الصباح على معدة فارغة، مع الالتزام بنفس الطريقة يوميا.

ويمكن لبعض المرضى تناوله قبل النوم، بشرط أن يكون بعيدا عن الطعام والأدوية التي قد تؤثر على امتصاصه.



لذلك لا يفضل تناول قرص الغدة مع الإفطار أو تغيير موعد تناوله من يوم إلى آخر دون استشارة الطبيب.