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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ديكور بسيط لمكتب المذاكرة.. أفكار تجعل ركن الدراسة أكثر ترتيبًا وجاذبية

ديكور المكتب
ديكور المكتب
ريهام قدري

مع بداية العام الدراسي، تحرص الأمهات على تجهيز مكان مناسب للأطفال للمذاكرة، ولا يحتاج الأمر إلى ميزانية كبيرة أو تغيير ديكور الغرفة بالكامل، إذ يمكن ببعض اللمسات البسيطة تحويل مكتب المذاكرة إلى مساحة منظمة ومريحة تساعد الطفل على التركيز.

اختاري ألوانًا هادئة

يفضل الاعتماد على الألوان الهادئة في منطقة المذاكرة، مثل الأبيض والخشبي والبيج أو الدرجات الفاتحة من الوردي والأزرق، مع تجنب المبالغة في استخدام الألوان والزخارف حتى لا يصبح المكتب مزدحمًا بصريًا.

لوحة لتنظيم المهام

يمكن وضع لوحة فلين أو وايت بورد أمام المكتب لتسجيل جدول المذاكرة والواجبات والمواعيد المهمة، كما يمكن تخصيص جزء منها للمهام التي أنجزها الطفل، وهو ما يساعده على متابعة ما عليه من أعمال بطريقة بسيطة.

منظم للأقلام والأدوات

بدلًا من ترك الأقلام والألوان والأدوات المدرسية على سطح المكتب، يمكن استخدام منظم صغير مقسم، مع الاحتفاظ بالأدوات التي يحتاجها الطفل يوميًا فقط على المكتب، ووضع باقي الأدوات في الأدراج.

إضاءة مناسبة

يعد اختيار مصباح مكتب مناسب من أهم تفاصيل ركن المذاكرة، ويفضل أن تكون الإضاءة مريحة وموجهة إلى سطح المكتب دون أن تسبب وهجًا مباشرًا في العين أو انعكاسًا مزعجًا على الكتب.

رف صغير للكتب

يمكن الاستعانة برف واحد أو اثنين فوق المكتب لوضع الكتب والكراسات التي يستخدمها الطفل باستمرار، مع عدم ملء الرف بالكثير من القطع حتى يظل المكان مرتبًا.

لمسة ديكور بسيطة

يمكن إضافة نبات صغير أو صورة داخل برواز أو قطعة ديكور بسيطة تعبر عن شخصية الطفل، لكن الأفضل عدم الإكثار من الألعاب والمجسمات حول المكتب حتى لا تتحول إلى مصدر لتشتت الانتباه.

لا يعتمد نجاح ركن المذاكرة على كثرة الديكورات، وإنما على أن يكون مرتبًا، جيد الإضاءة، مريحًا للجلوس، وخاليًا من المشتتات، بما يساعد الطفل على تكوين عادة مذاكرة أكثر انتظامًا.

ديكور المكتب ديكور مكتب الديكور ديكور

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