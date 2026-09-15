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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف على سعر ومواصفات جيلي‎ Monjaro ‎في السوق المصري ‏

جيلي ‎ Monjaro
جيلي ‎ Monjaro
كريم عاطف

كشفت علامة جيلي في مصر، عن السيارة مونجارو EM-i رسميا، في أول إطلاق للنسخة الجديدة خارج السوق الصينية، لتدخل المنافسة في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV من خلال 4 فئات مختلفة التجهيزات، بينها فئتان بنظام الدفع الرباعي.

وتعتمد جيلي مونجارو EM-i على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي Plug-in Hybrid، تجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، بهدف تحقيق توازن بين الأداء وخفض استهلاك الوقود.

وتنتج المنظومة الهجينة قوة إجمالية تصل إلى 299 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر، وتتصل بناقل حركة هجين DHT من 3 سرعات، وتتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 7.5 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 190 كم/س، ويصل متوسط استهلاك الوقود إلى نحو 4.79 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتأتي مونجارو EM-i بطول 4795 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1689 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2845 مم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 540 لترًا.

وعلى مستوى المقصورة، تحصل السيارة على نظام Geely Galaxy OS 2.0 ومعالج Qualcomm Snapdragon 8155، إلى جانب 3 شاشات قياس 12.3 بوصة لكل منها، تشمل لوحة العدادات وشاشة الترفيه وشاشة مخصصة للراكب الأمامي، مع دعم الأوامر الصوتية والتحديثات عبر الإنترنت.

وتضم التجهيزات أيضا شاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز، ونظام صوتي من Infinity Couture مكونا من 12 سماعة، وشاحن لاسلكي بقدرة 50 واط، إضافة إلى مقاعد أمامية كهربائية مزودة بالتدفئة والتهوية والتدليك.

وفي أنظمة السلامة، تأتي السيارة بـ6 وسائد هوائية، وأنظمة ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات، إلى جانب حزمة أنظمة مساعدة السائق ADAS من المستوى الثاني، التي تشمل مثبت السرعة التكيفي، والفرملة التلقائية للطوارئ، ومساعد الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتحذير من الاصطدام الأمامي، والتعرف على إشارات المرور، فضلا عن كاميرا بانورامية وحساسات ركن أمامية وخلفية.

وتبدأ أسعار السيارة من أبو غالي موتورز في السوق المصري من مليون و699 ‏ألف جنيه لفئة ‏Pro، فيما يصل سعر فئة ‏Max‏ إلى مليون و799 ألف جنيه، أما فئة ‏Ultra‏ المزودة بالدفع الرباعي فتبلغ مليونا و969 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة ‏الأعلى ‏Ultra Brown‏ بسعر مليون و999 ألف جنيه.‏

جيلي‎ Monjaro جيلي مونجارو EM i السوق الصينية السيارات الرياضية جيلي مونجارو EM i

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