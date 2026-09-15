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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بدون جهاز قياس.. علامات تكشف انخفاض سكر الدم وكيف تتصرف بأمان

علامات تكشف انخفاض سكر الدم وكيف تتصرف بأمان
علامات تكشف انخفاض سكر الدم وكيف تتصرف بأمان
ولاء عادل

قد يتعرض الشخص لانخفاض في مستوى سكر الدم في وقت لا يتوفر فيه جهاز لقياس الجلوكوز، وهنا تصبح معرفة الأعراض المبكرة خطوة مهمة للتعامل مع الحالة قبل تطورها، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لنوبات انخفاض السكر.

لكن الأعراض وحدها لا يمكنها تأكيد انخفاض مستوى الجلوكوز بشكل قاطع، لذلك يظل قياس السكر هو الطريقة الأدق للتأكد من حدوث الهبوط وتحديد شدته.

كيف تعرف أن السكر منخفض دون جهاز؟

يوضح استشاري أمراض الباطنة والسكري، بحسب صحيفة عكاظ أن انخفاض سكر الدم قد يظهر من خلال مجموعة من العلامات التي تحدث نتيجة انخفاض الجلوكوز الذي يحتاجه الجسم والدماغ للحصول على الطاقة.

ومن أبرز الأعراض التي يمكن ملاحظتها التعرق المفاجئ، ورعشة اليدين، والشعور القوي بالجوع، وتسارع ضربات القلب، إلى جانب الدوخة والصداع والتوتر وصعوبة التركيز.

وقد يشعر بعض الأشخاص أيضًا بتشوش أو ضبابية في الرؤية، بينما تختلف شدة الأعراض من شخص لآخر بحسب مستوى انخفاض السكر ومدى تكرار نوبات الهبوط.

هل يمكن أن ينخفض السكر دون ظهور أعراض؟

نعم، قد لا تكون أعراض انخفاض السكر واضحة لدى بعض الأشخاص، خاصة من يتعرضون لنوبات متكررة من انخفاض الجلوكوز.

وفي هذه الحالة قد تقل قدرة الشخص على ملاحظة العلامات التحذيرية المعتادة، ما يزيد أهمية المتابعة المنتظمة وقياس مستويات السكر عند الأشخاص المعرضين للهبوط.

ماذا تفعل عند الاشتباه في انخفاض السكر؟

إذا ظهرت أعراض تشير إلى انخفاض السكر وكان الشخص واعيًا وقادرًا على البلع، يمكن تناول مصدر سريع الامتصاص من الكربوهيدرات أو الجلوكوز، مثل كمية مناسبة من العصير أو أقراص الجلوكوز.

وبعد تناول مصدر سريع للسكر، ينبغي الانتظار نحو 15 دقيقة ثم إعادة قياس مستوى الجلوكوز إذا كان جهاز القياس متاحًا، أو تقييم استمرار الأعراض والتعامل معها وفق الخطة العلاجية التي أوصى بها الطبيب.

ومن الأفضل عدم تناول كميات كبيرة من الحلويات أو الطعام دفعة واحدة بهدف علاج الهبوط، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر بشكل زائد بعد انتهاء النوبة.

متى يصبح انخفاض السكر حالة طارئة؟

لا تقتصر خطورة انخفاض السكر على الشعور بالجوع أو الرعشة والدوخة، ففي الحالات الشديدة قد تظهر أعراض أكثر خطورة، من بينها الارتباك الشديد، أو فقدان الوعي، أو التشنجات، أو عدم قدرة المصاب على البلع.

وفي هذه الحالات يجب طلب المساعدة الطبية الطارئة فورًا، وعدم محاولة إعطاء المصاب أي طعام أو شراب عن طريق الفم، لتجنب تعرضه للاختناق.

هل الأعراض وحدها تكفي لمعرفة انخفاض السكر؟

رغم أن بعض الأعراض تعد علامات شائعة لانخفاض مستوى الجلوكوز، فإنها لا تثبت وحدها أن السكر منخفض، إذ يمكن أن تحدث أعراض مشابهة لأسباب صحية أخرى.

ولهذا يظل قياس مستوى الجلوكوز في الدم هو الوسيلة الأكثر دقة للتأكد من وجود انخفاض السكر، خاصة لدى الأشخاص الذين تتكرر لديهم هذه الأعراض.

كما أن تكرار نوبات الهبوط يستدعي مراجعة الطبيب لتحديد السبب وتقييم الأدوية والنظام الغذائي والعوامل الأخرى التي قد تكون وراء انخفاض مستويات السكر.

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