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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تحث الولايات المتحدة على وقف توسيع قدراتها العسكرية في الفضاء الخارجي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون
أ ش أ

حثت الصين، اليوم "الثلاثاء"، الولايات المتحدة على وقف توسيع قدراتها العسكرية في الفضاء الخارجي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إنه على الولايات المتحدة التوقف عن توسيع حشدها العسكري والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي من خلال إجراءات ملموسة.

وجاءت تصريحات المتحدث قوه جيا كون- خلال مؤتمر صحفي اليوم، ردا على سؤال بشأن ادعاءات "قوة الفضاء الأمريكية" بامتلاك أسلحة فضائية في المدار.

وأكد قوه، أن الصين تلتزم دائما بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والحفاظ على أمن الفضاء، كما تعارض عسكرة الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة معركة، فضلا عن سباق التسلح في الفضاء.

جاء ذلك بعد أن أقرت الولايات المتحدة للمرة الأولى، أمس الإثنين، بامتلاك أسلحة في الفضاء قادرة على مواجهة ما وصفته بـ"الأعمال العدائية" للخصوم، في خطوة تكشف عن تصاعد سباق التسلح في المدار وسط تنامي القدرات العسكرية للصين وروسيا.

وقال وزير القوات الجوية الأمريكية تروي مينك، إن الولايات المتحدة تمتلك الآن "أسلحة للسيطرة على الفضاء في المدار"، قادرة على الدفاع عن القوات الأمريكية المشتركة في مواجهة أي تحركات عدائية.

الاستقرار الاستراتيجي العالمي الصين الفضاء

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