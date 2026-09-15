قطر تدين بشدة الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في السعودية

أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي واستهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها القاطع لاستهداف المناطق والمنشآت المدنية وتهديد أمن وسلامة السكان.

وشددت الدوحة على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، داعية إلى وقف هذه الاعتداءات والتصعيد، والعمل على تجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار.

وتأتي الإدانة القطرية في ظل تصاعد الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد الأراضي السعودية، بالتزامن مع توترات إقليمية متزايدة، وسط تأكيد دول الخليج رفضها لأي أعمال تستهدف أمن دول المنطقة أو تعرض حياة المدنيين للخطر.

وتؤكد قطر، في هذا السياق، موقفها الداعم لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة احترام سيادة الدول وعدم استخدام الأراضي أو الصواريخ والطائرات المسيّرة في شن هجمات على دول الجوار.