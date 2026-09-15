قيادي بالجبهة الوطنية: زيارة بن سلمان لمصر تؤكد متانة العلاقات الإستراتيجية

رحب عمرو غلاب، الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي إلى بلده الثاني مصر، مؤكداً أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وقال: العلاقات المصرية - السعودية نموذج فريد للتعاون العربي القائم على التكامل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن مصر والسعودية تمثلان ركيزتي الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين يعكس عمق الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة تجاه قضايا المنطقة.

آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالمنيا، أن الزيارة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور تنموي وما تشهده المملكة من نهضة كبيرة في إطار رؤية 2030، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الشراكات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد أن الروابط الشعبية والتاريخية بين المصريين والسعوديين ستظل هي الضمانة الحقيقية لاستمرار قوة العلاقات، مشيداً بدور الجالية المصرية في المملكة ودور أبناء السعودية المقيمين في مصر في تعزيز هذا التقارب.