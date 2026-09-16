لخفض الدهون الثلاثية.. احرص على تناول هذا المشروب

تساعد الدهون الثلاثية - وهي أكثر أنواع الدهون شيوعاً في الجسم - على تخزين الطاقة، ولكن المستويات العالية منها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تشير بعض الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر قد يدعم مستويات الدهون الثلاثية الصحية.

كما ينصح أخصائيو التغذية بتناول الشاي الأخضر لخفض مستويات الدهون الثلاثية

يرتبط الشاي الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك خفض نسبة الدهون في الدم، وبينما يبدو أن الشاي الأخضر أكثر فعالية في خفض مستويات الكوليسترول ، تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يخفض مستويات الدهون الثلاثية لدى فئات معينة من الناس.

أظهرت مراجعة أجريت عام 2023 أن تناول مكملات الشاي الأخضر فعال في خفض مستويات الدهون الثلاثية لدى النساء ذوات الوزن الزائد واللاتي يعانين من ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية (أكثر من 150 ملغم) كما وجدت مراجعة أخرى أجريت عام 2020 أن تناول مستخلص الشاي الأخضر، وهو منتج مركز من الشاي الأخضر، بجرعات تزيد عن 800 ملغم يوميًا لأكثر من ثمانية أسابيع، أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الدهون الثلاثية لدى مرضى السكري من النوع الثاني

كما يحتوي الشاي الأخضر على مستويات عالية من الكاتيكينات، مثل إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG)، والتي لها تأثيرات قوية في حماية الخلايا ومضادة للالتهابات .

ومع ذلك، فإن الأنظمة الغذائية الغنية بالشاي الأخضر ترتبط بصحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل، مثل التحسينات في مستويات الكوليسترول وضغط الدم ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.

المصدر health