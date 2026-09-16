رئيس اتحاد الكونغ فو ونائب القنصل السعودي يزوران معسكر «الأخضر» في الإسكندرية

قام شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بصحبة الدكتور هاني بن يحيى المغربي، نائب القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية بزيارة المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي للووشو كونغ فو المقام داخل نادي الاتحاد السكندري خلال شهر سبتمبر الذي يتخلله لقاء تدريبي مشترك مع المنتخب المصري.

وفي البداية رحب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو ببعثة المنتخب السعودي في وطنهم الثاني مصر وفي عروس البحر المتوسط بالإسكندرية مؤكدا أن التعاون الرياضي بين مصر والسعودية يعكس قوة العلاقات التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن إقامة المعسكر المشترك في الإسكندرية تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات الفنية ورفع المستوى البدني والمهاري للاعبين.

وأضاف أن الاتحاد المصري للووشو كونغ فو يولي اهتماما كبيرا بتوفير بيئة تدريبية مناسبة للمنتخبات الشقيقة، مؤكدا أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز التواصل بين اللاعبين والأجهزة الفنية، وتفتح المجال أمام مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

من جانبه ذكر الدكتور هاني بن يحيى المغربي، نائب القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، أن ما نشهده اليوم من تلاحم وتكامل بين المنتخبين المصري والسعودي يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين مؤكدا أن هذا المعسكر المشترك ليس مجرد محطة إعداد رياضي بل هو تجسيد حقيقي لروح الإخوة والتعاون المستمر مقدما الشكر إلى المسئولين في الاتحاد المصري والإسكندرية على هذه الاستضافة الكريمة والاحترافية.

وقال إبراهيم شعبان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إن احتضان نادي الاتحاد السكندري هذا الجمع الرياضي العربي أمر مدعاة للفخر موضحا أن زعيم الثغر كان وسيظل بيتا لكل الأشقاء العرب والمشاركة في تنظيم واستضافة حفل الترحيب والمعسكر التدريبي تأتي تأكيدا على دور النادي المجتمعي والرياضي في دعم المنتخبات الوطنية والأنشطة الرياضية العربية المشتركة.

وعبر الكابتن عبد الرحمن العتيبي رئيس الوفد السعودي عن بالغ شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية وللاتحاد المصري للووشو كونغ فو ولنادي الاتحاد السكندري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدا أن هذا المعسكر يعد نموذجا رائعا للشراكة الرياضية الناجحة.

وفي السياق ذاته، أشاد الحضور بأجواء المعسكر والروح الأخوية التي سادت اللقاء، مؤكدين أن التدريبات المشتركة تمثل فرصة مهمة للاعبين للاستفادة من الخبرات الفنية المتبادلة، وصقل مهاراتهم من خلال الاحتكاك المباشر بين عناصر المنتخبين المصري والسعودي.

وأشار الحضور إلى أن مثل هذه المعسكرات المشتركة تسهم في تعزيز أواصر التعاون الرياضي بين البلدين، وتوفر أجواء مثالية لتبادل الخبرات بين الأجهزة الفنية واللاعبين، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الأداء والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة.

كما أعرب المشاركون عن تطلعهم إلى استمرار تنظيم اللقاءات والمعسكرات المشتركة بين المنتخبين خلال الفترة المقبلة، بما يدعم مسيرة تطوير رياضة الووشو كونغ فو في مصر والمملكة العربية السعودية، ويعزز حضورها على الساحة الرياضية العربية والدولية.

وشهد حفل الترحيب تبادل الدروع التذكارية والصور التذكارية بحضور المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، الدكتور هاني بن يحيى المغربي نائب القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية وبعثة المنتخب السعودي للووشو كونغ فو «الأخضر» المتمثلة في الكابتن عبد الرحمن العتيبي رئيس الوفد السعودي، إبراهيم شعبان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، محمد الحلو، عضو مجلس إدارة النادي، جاسر شمس المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، الدكتور أحمد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للووشو كونغ فو، أيمن صلاح، مدير عام إدارة الرياضة بالإسكندرية ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، محمود عسكر، رئيس منطقة الاسكندرية للووشو كونغ فو، الجهاز الفني واللاعبين للمنتخبين المصري والسعودي.