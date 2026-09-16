ناوي على الرحيل.. بيزيرا يغادر إلى دبي لإجراء الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى شباب الأهلي الإماراتي

غادر البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة اليوم الأربعاء، متجهًا إلى دبي، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي.

وجاء سفر بيزيرا بعدما أنهى الزمالك اتفاقه مع النادي الإماراتي، ووقع الطرفان عقود انتقال اللاعب، على أن يخضع للكشف الطبي خلال اليومين المقبلين قبل استكمال الإجراءات الرسمية للصفقة.

وكان بيزيرا قد أعلن في وقت سابق رغبته في الرحيل عن الزمالك وخوض تجربة احترافية جديدة، بعد غيابه عن فترة إعداد الفريق وبداية الموسم، قبل أن يعود إلى القاهرة لحسم مستقبله.

ومن المنتظر أن يحصل الزمالك على الدفعة الأولى من قيمة الصفقة خلال أسبوع إلى 10 أيام، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الناديين.

وبذلك تقترب رحلة بيزيرا مع الزمالك من نهايتها، بعدما شارك مع الفريق في الموسم الماضي وقدم 8 أهداف و12 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.