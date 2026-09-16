البنك المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاعا طفيفا في نمو الأجور خلال 2027

توقع مؤشر الأجور المحدث لدى البنك المركزي الأوروبي ارتفاعًا طفيفًا في نمو الأجور المتفق عليها خلال النصف الأول من عام 2027، بعد زيادات مستقرة إلى حد كبير خلال بقية العام الجاري.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة، اليوم الأربعاء، فإن المؤشر الرئيسي أشار إلى نمو الأجور المتفق عليها بنسبة تتراوح بين 2.6% و2.7% حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، قبل أن يرتفع إلى 2.8%.

ويراقب البنك المركزي الأوروبي تطورات الأجور عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الزيادة الأخيرة في التضخم تؤدي إلى مطالبات غير مبررة بزيادة الأجور، لكنه يؤكد منذ فترة طويلة أن معدلات تقترب من 3% تتوافق مع هدفه للتضخم البالغ 2%.