قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر تطبيقات التقسيط.. حبس شخصين قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين
النواب الأمريكي يصعّد ضد موسكو.. تشديد عقوبات ورسوم تصل إلى 100% | تقرير
سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026
حالة الطقس اليوم الخميس 17-9-2026.. انخفاض الحرارة وأمطار ورياح بهذه المناطق
تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع
هل سجدة الشكر تغني عن صلاة الشكر؟.. الفرق بينهما وهل يشترط الوضوء قبلهما؟
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا وأسعار النفط والبنزين ستتراجع سريعًا
بلومبرج: السعودية تستهدف استئناف تشغيل خط أنابيب شرق-غرب بنصف طاقته خلال أيام
بزشكيان يدعو الإيرانيين إلى الدراجات والمشي لمواجهة أزمة الطاقة
مسيرة تستهدف معسكرًا للمعارضة الإيرانية الكردية شمال العراق
دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمصنع أخشاب في أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قواعد جديدة للحبس الاحتياطي.. متى تنتهي سلطة التجديد؟

الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي
حسن رضوان

مع بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تدخل قواعد الحبس الاحتياطي مرحلة جديدة، بعدما وضع القانون مددًا قصوى أكثر تحديدًا لاستمرار حبس المتهمين احتياطيًا، تختلف بحسب نوع الجريمة والعقوبة المقررة لها.

ويحدد القانون الجديد سقفًا للحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، بحيث لا تتجاوز المدة خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ومختلف مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة، إلى جانب وضع حدود قصوى صريحة للحبس الاحتياطي وفقًا لطبيعة كل جريمة.

4 أشهر.. الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجنح

وبحسب أحكام القانون الجديد، يبلغ الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح 4 أشهر، وفقًا للضوابط التي حددتها المادة 124 بشأن مدد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة.

ويمثل هذا السقف خفضًا عن الحد الأقصى الذي كان مقررًا في قانون الإجراءات الجنائية السابق، والذي كان يسمح بوصول مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح إلى 6 أشهر وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها آنذاك.

12 شهرًا.. سقف الحبس الاحتياطي في الجنايات

وفي قضايا الجنايات، حدد القانون الجديد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بـ 12 شهرًا.

وتأتي هذه المدة أقل من السقف الذي كان يسمح به القانون السابق، والذي كان يصل إلى 18 شهرًا في الحالات التي يجيز فيها القانون استمرار الحبس الاحتياطي لهذه المدة.

ويعكس تحديد هذه السقوف اتجاه القانون الجديد إلى وضع مدد زمنية واضحة لاستمرار الحبس الاحتياطي، مع مراعاة طبيعة الجريمة والعقوبة المقررة لها.

18 شهرًا لجرائم الإعدام والسجن المؤبد

ولا يسري سقف الـ12 شهرًا على جميع الجنايات، إذ يرفع القانون الحد الأقصى إلى 18 شهرًا عندما تكون العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد.

وبذلك، فإن بلوغ مدة 18 شهرًا يرتبط بنوعية محددة من الجرائم التي تصل العقوبة المقررة لها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وليس بجميع قضايا الجنايات.

الحبس الاحتياطي لا يبدأ بمدة طويلة دفعة واحدة

وتنظم المادة 113 من القانون الجديد المرحلة الأولى من الحبس الاحتياطي، إذ يجوز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبسه احتياطيًا لمدة لا تتجاوز 4 أيام تالية للقبض عليه أو تسليمه إلى النيابة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك في الحالات التي حددها القانون.

ومن الحالات التي أجاز فيها القانون اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، الخشية من هروب المتهم، أو احتمال الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء من خلال التأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة، فضلًا عن الحالات المرتبطة بخطورة الجريمة وما قد يترتب عليها من إخلال جسيم بالأمن والنظام العام.

هل تنتهي مدة الحبس بعد 4 أيام؟

لا. فمدة الأربعة أيام تمثل المرحلة الأولى من الحبس الاحتياطي، ولا تعد الحد الأقصى النهائي في جميع القضايا.

وفي حال طلبت النيابة العامة مد الحبس، تُعرض القضية على القاضي المختص قبل انتهاء المدة، ويجوز له إصدار قرار بمد الحبس لمدة لا تجاوز 15 يومًا في كل مرة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

وتظل عمليات التجديد خاضعة في جميع الأحوال للسقوف الزمنية النهائية التي قررها القانون، والتي تختلف بحسب نوع الجريمة والعقوبة المقررة لها، بما يمنع تجاوز الحدود القصوى المقررة للحبس الاحتياطي.

الإجراءات الجنائية قواعد الحبس الاحتياطي حبس المتهمين الجريمة حبس الاحتياطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيخ الأزهر

فرصة عمل لـ«الخريجات».. الأزهر يعلن حاجته إلى 5436 معلمة قرآن كريم

وزير التربية والتعليم

هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا

وزير التربية والتعليم

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

حسن شحاتة

أهملتني في مرضي وأساءت معاملتي.. ماذا قال حسن شحاتة في بلاغه ضد زوجته الثانية؟

سعر الذهب

بعد قرار الفيدرالي برفع الفائدة.. تراجع سعر الذهب عالميا وارتفاع المحلي

حسن شحاتة

وحدات سكنية ومبالغ مالية وساعات ثمينة.. فحص بلاغ حسن شحاتة ضد زوجته الثانية

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تعلن مد فترة التسجيل في البرامج المتميزة حتى الأحد المقبل

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل ارتداء النقاب واجب؟.. شروط دفع الزكاة عن الذهب.. وهل أذى الجار يحرم الإنسان من الجنة؟

مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يدين استهداف محيط مكة المكرمة بمسيّرة.. ويؤكد قدسية الحرمين

بالصور

للمناعة ولمرضى السكر.. تعرف على فوائد الجوافة

تعرف على فوائد الجوافة
تعرف على فوائد الجوافة
تعرف على فوائد الجوافة

فولكس فاجن تخصص 18.6 مليار يورو لإعادة رسم خريطة مصانعها

فولكس فاجن الألمانية
فولكس فاجن الألمانية
فولكس فاجن الألمانية

“سر المطاعم”.. طريقة عمل عجينة الطعمية الهشة على أصولها

“سر المطاعم”.. طريقة عمل عجينه الطعمية الهشة على أصولها
“سر المطاعم”.. طريقة عمل عجينه الطعمية الهشة على أصولها
“سر المطاعم”.. طريقة عمل عجينه الطعمية الهشة على أصولها

عمال "بوش" يضغطون على أوروبا لإنقاذ وظائف السيارات من موجة التسريحات

بوش
بوش
بوش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد