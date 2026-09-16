بعد الاستئناف.. الحبس 6 أشهر مع التنفيذ للمتهم في قضية «طفل الكولدير» بشبرا الخيمة

أسدلت محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة في القليوبية، اليوم الأربعاء، الستار على قضية الطفل محمود، المعروفة إعلاميًا بـ«طفل الكولدير»، وذلك بإصدار حكم نهائي بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع التنفيذ، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة الطفل دهسًا بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وكانت محكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم، لتُنظر القضية أمام محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بوقوع حادث دهس لطفل بمدينة شبرا الخيمة، حيث كشفت التحريات أن الطفل محمود كان يقف أمام كولدير لشرب المياه، قبل أن تصطدم به سيارة يقودها المتهم، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.

وعقب وقوع الحادث، فر قائد السيارة من موقع الواقعة، بينما تمكن الأهالي من التحفظ على السيارة، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وبعد انتهاء التحقيقات، أُحيل المتهم إلى المحاكمة، وصدر بحقه حكم أول درجة بالحبس 3 سنوات، قبل أن تنظر محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة استئنافه، وتنتهي القضية اليوم بالحكم بحبسه 6 أشهر مع التنفيذ.