مدير مشروع "المواجهة والتجوال": اكتشاف 5 مواهب بجامعة قنا.. إلحاق المختارين بمعهد إعداد القادة لتلقي أعلى مستويات التدريب

​ضمن فعاليات المرحلة السابعة (نبض مصر) بمشروع مسرح "المواجهة والتجوال" التى بدأت بمحافظة قنا، وتفعيلاً لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، بتأصيل أطر الشراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاكتشاف النابغين وصقل مهاراتهم

اختُتمت بجامعة قنا فعاليات برنامج الورش الفنية التدريبية التخصصية، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة في الفترة من الإثنين 14 سبتمبر حتى الأربعاء 16 سبتمبر 2026، ذلك في إطار المشروع الذي تُنفذه وزارة الثقافة المصرية -ممثلة في قطاع المسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، من خلال البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي-، ويدير المشروع المخرج محمد الشرقاوي، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومختلف مؤسسات الدولة.

​وفي هذا الصدد، شهدت الفعاليات تضافرًا ميدانيًا وتدريبيًا مكثفًا تحت شعار "أنت تبدع.. أنت تواجه"، لتأهيل الطلاب والموهوبين من أبناء جامعة قنا؛ حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للبرنامج 27 ساعة تدريبية قُسمت بواقع 9 ساعات لكل ورشة (شملت 16 ساعة تطبيقية عملية و11 ساعة أكاديمية نظرية) موزعة على أيام الفعالية الثلاثة، واستفاد منها 150 طالبًا من أبناء جامعة قنا.

​وتضمنت الفعاليات تقديم ثلاث ورش تخصصية رئيسية شارك فيها نخبة من القامات الفنية والمسرحية البارزة؛ حيث قدم الكاتب الكبير الدكتور طارق عمار ورشة "الكتابة الدرامية والسيناريو"، وقاد الفنان القدير عادل الكومي ورشة "فن التمثيل والأداء المسرحي"، فيما تولى المهندس عز حلمي إدارة ورشة "التقنيات المسرحية والإضاءة"، بهدف نقل الخبرات المباشرة وصقل المهارات وتأسيس كوادر إبداعية شبابية وفق معايير فنية احترافية.

كما أكد المخرج محمد الشرقاوي، مدير مشروع "المواجهة والتجوال" أنه خلال فعاليات الورشة الختامية التدريبية التخصصية في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف والكتابة، التي أقيمت بجامعة قنا الأربعاء 16 سبتمبر، وتفعيلا لمستهدفات البرنامج في اكتشاف المواهب المتميزة، وقع الاختيار على مجموعة متميزة من المواهب، حيث اشتملت قائمة المتميزين على 5 طلاب من جامعة قنا، كالآتي: "ورشة التمثيل والإخراج: عبد الرحمن صبري محمود- كلية التجارة، هبة رمضان حارس- كلية تربية طفولة، روان عبد الناصر محمد- كلية اداب علم نفس/ ورشة التأليف والكتابة: علياء أشرف عبد الحافظ- كلية التجارة، نورهان عبده عبد العليم- كلية التجارة".

وأوضح الشرقاوي، أن هؤلاء الشباب الذين وقع عليهم الاختيار من طلاب جامعة قنا، بالإضافة إلى من سيتم اختيارهم -مستقبلًا- من مختلف الجامعات الـ20 المشاركة التي يجوبها المشروع، سيتم إلحاقهم بمعهد إعداد القادة لتلقي دورات تدريبية مكثفة وشاملة على أعلى مستوى، تمهيدًا لإشراكهم في إطلاق مجموعة متنوعة من العروض والفنون المسرحية تُعرض على خشبات مسارح القاهرة التابعة لقطاع المسرح، والبيت الفني للمسرح.

وأشاد الشرقاوي بتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، بتقديم جوائز ومكافآت مالية للمتميزين منهم، تحفيزًا لجهودهم وتطويرًا لمهاراتهم الإبداعية، بما يُجسد اهتمام الدولة المصرية بمحور اكتشاف المواهب ودوره الفاعل في بناء الإنسان، وأكد أن نجاح محطة جامعة قنا يُمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود بين قطاعات وزارة الثقافة، ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لاكتشاف وصقل المواهب، مشيرًا إلى أن المشروع مستمر في تنفيذ برنامج الورش الفنية التخصصية بالتعاون مع 20 جامعة حكومية في المحافظات المستهدفة بخطة التنفيذ، لتواصل أعمالها الميدانية حتى منتصف يونيو 2026، لضمان استدامة الأثر التنويري ورعاية الموهوبين في ربوع الوطن كافة.

​كما واصل المشروع تقديم عروضه التنويرية التي حظيت بإقبال حاشد بقرية "المعنى"، التابعة لمركز قنا، خلال احتضانها الفعاليات الميدانية للمرحلة السابعة حيث قُدم برنامج إبداعي وثقافي مكثف تضمن عروضًا مسرحية تنويرية، وفنونًا شعبية وتشكيلية، إلى جانب توزيع إصدارات وزارة الثقافة مجانًا على أهالي القرية، ​كما تضمنت الأنشطة مبادرة "وُلِد هنا" عبر عرض الحكايات "توتة توتة"، لتعريف النشء والشباب بقامات الوطن ورموزه الذين خرجوا من القرى المصرية، ترسيخًا للقدوة واعتزازًا بالهوية الوطنية.

​وأكد المخرج محمد الشرقاوي، أن المحطة الميدانية بقرية "المعنى" هي الثانية بعد قرية "جراجوس"، حيث تعكس الرؤية المباشرة للمشروع في الوصول إلى 250 قرية بالمناطق الأكثر احتياجًا والحدودية، مشيرًا إلى أن المشروع يرتكز على تقديم "زاد فكري متكامل" يدمج الفنون بالمعرفة لبناء الإنسان الصعيدي، مشيدًا بالتفاعل الاستثنائي والحضور الحاشد لأهالي القرية الذي يجسد عمق إدراكهم لرسالة الإبداع وأثره في الوجدان.

واستهلت المرحلة السابعة لمشروع "المواجهة والتجوال" جولاتِها الميدانية من محافظة قنا، لتطوف بمختلف المحافظات والمناطق الحدودية ومراكز الشباب حتى ختام فعالياتها بحلايب وشلاتين في يونيو القادم؛ حيث تستهدف الوصول بالخدمات الثقافية إلى نحو 250 قرية بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتُقدم هذه المرحلة برنامجًا إبداعيًا متكاملًا يمتد لما هو أبعد من المسرح، ليشمل تقديم 9 عروض مسرحية متنوعة من إنتاج البيت الفني للمسرح، واستعراضات الفنون الشعبية، وإقامة معارض الكتب مع توزيع أكثر من 35 ألف كتاب من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، فضلًا عن إطلاق برنامج موسع لاكتشاف واحتضان المواهب الشابة بالتعاون مع أكثر من 20 جامعة ومئات المدارس ودور الرعاية، لاختيار أبرز العناصر وتأهيلها لتقديم عروضها على مسارح الدولة بالقاهرة والأقاليم.

​وترسخ هذه المرحلة رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز العدالة الثقافية وبناء الوعي وتكامل مؤسساتها؛ حيث تُنفذ عبر شبكة شراكة إستراتيجية موسعة تجمع وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها مع وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة "حياة كريمة"، والجامعات، ومراكز الشباب، كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالحرف اليدوية والتراثية من خلال ورش ومعارض متخصصة تُتيح للحرفيين عرض منتجاتهم والتعريف بالتراث المميز لكل منطقة، بما يضمن وصول الرسالة التنويرية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وترسيخ الهوية الوطنية، وتشجيع الصناعات الإبداعية، وإتاحة الفرصة لأبناء القرى للتفاعل الحي مع الإبداع المصري.

- قدمنا 27 ساعة تدريبية تخصصية في الكتابة والتمثيل والتقنيات لتفعيل التعاون بين "الثقافة" و"التعليم العالي"

عروض تنويرية متكاملة بقرية "المعنى" وإقبال جماهيري كبير من أهالي القرية يؤكد قيمة الفنون الجادة في تشكيل وعي المجتمعات

​ضمن فعاليات المرحلة السابعة (نبض مصر) بمشروع مسرح "المواجهة والتجوال" التى بدأت بمحافظة قنا، وتفعيلاً لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، بتأصيل أطر الشراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاكتشاف النابغين وصقل مهاراتهم، اختُتمت بجامعة قنا فعاليات برنامج الورش الفنية التدريبية التخصصية، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة في الفترة من الإثنين 14 سبتمبر حتى الأربعاء 16 سبتمبر 2026، ذلك في إطار المشروع الذي تُنفذه وزارة الثقافة المصرية -ممثلة في قطاع المسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، من خلال البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي-، ويدير المشروع المخرج محمد الشرقاوي، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومختلف مؤسسات الدولة.

​وفي هذا الصدد، شهدت الفعاليات تضافرًا ميدانيًا وتدريبيًا مكثفًا تحت شعار "أنت تبدع.. أنت تواجه"، لتأهيل الطلاب والموهوبين من أبناء جامعة قنا؛ حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للبرنامج 27 ساعة تدريبية قُسمت بواقع 9 ساعات لكل ورشة (شملت 16 ساعة تطبيقية عملية و11 ساعة أكاديمية نظرية) موزعة على أيام الفعالية الثلاثة، واستفاد منها 150 طالبًا من أبناء جامعة قنا.

​وتضمنت الفعاليات تقديم ثلاث ورش تخصصية رئيسية شارك فيها نخبة من القامات الفنية والمسرحية البارزة؛ حيث قدم الكاتب الكبير الدكتور طارق عمار ورشة "الكتابة الدرامية والسيناريو"، وقاد الفنان القدير عادل الكومي ورشة "فن التمثيل والأداء المسرحي"، فيما تولى المهندس عز حلمي إدارة ورشة "التقنيات المسرحية والإضاءة"، بهدف نقل الخبرات المباشرة وصقل المهارات وتأسيس كوادر إبداعية شبابية وفق معايير فنية احترافية.

كما أكد المخرج محمد الشرقاوي، مدير مشروع "المواجهة والتجوال" أنه خلال فعاليات الورشة الختامية التدريبية التخصصية في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف والكتابة، التي أقيمت بجامعة قنا الأربعاء 16 سبتمبر، وتفعيلا لمستهدفات البرنامج في اكتشاف المواهب المتميزة، وقع الاختيار على مجموعة متميزة من المواهب، حيث اشتملت قائمة المتميزين على 5 طلاب من جامعة قنا، كالآتي: "ورشة التمثيل والإخراج: عبد الرحمن صبري محمود- كلية التجارة، هبة رمضان حارس- كلية تربية طفولة، روان عبد الناصر محمد- كلية اداب علم نفس/ ورشة التأليف والكتابة: علياء أشرف عبد الحافظ- كلية التجارة، نورهان عبده عبد العليم- كلية التجارة".

وأوضح الشرقاوي، أن هؤلاء الشباب الذين وقع عليهم الاختيار من طلاب جامعة قنا، بالإضافة إلى من سيتم اختيارهم -مستقبلًا- من مختلف الجامعات الـ20 المشاركة التي يجوبها المشروع، سيتم إلحاقهم بمعهد إعداد القادة لتلقي دورات تدريبية مكثفة وشاملة على أعلى مستوى، تمهيدًا لإشراكهم في إطلاق مجموعة متنوعة من العروض والفنون المسرحية تُعرض على خشبات مسارح القاهرة التابعة لقطاع المسرح، والبيت الفني للمسرح.

وأشاد الشرقاوي بتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، بتقديم جوائز ومكافآت مالية للمتميزين منهم، تحفيزًا لجهودهم وتطويرًا لمهاراتهم الإبداعية، بما يُجسد اهتمام الدولة المصرية بمحور اكتشاف المواهب ودوره الفاعل في بناء الإنسان، وأكد أن نجاح محطة جامعة قنا يُمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود بين قطاعات وزارة الثقافة، ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لاكتشاف وصقل المواهب، مشيرًا إلى أن المشروع مستمر في تنفيذ برنامج الورش الفنية التخصصية بالتعاون مع 20 جامعة حكومية في المحافظات المستهدفة بخطة التنفيذ، لتواصل أعمالها الميدانية حتى منتصف يونيو 2026، لضمان استدامة الأثر التنويري ورعاية الموهوبين في ربوع الوطن كافة.

​كما واصل المشروع تقديم عروضه التنويرية التي حظيت بإقبال حاشد بقرية "المعنى"، التابعة لمركز قنا، خلال احتضانها الفعاليات الميدانية للمرحلة السابعة حيث قُدم برنامج إبداعي وثقافي مكثف تضمن عروضًا مسرحية تنويرية، وفنونًا شعبية وتشكيلية، إلى جانب توزيع إصدارات وزارة الثقافة مجانًا على أهالي القرية، ​كما تضمنت الأنشطة مبادرة "وُلِد هنا" عبر عرض الحكايات "توتة توتة"، لتعريف النشء والشباب بقامات الوطن ورموزه الذين خرجوا من القرى المصرية، ترسيخًا للقدوة واعتزازًا بالهوية الوطنية.

​وأكد المخرج محمد الشرقاوي، أن المحطة الميدانية بقرية "المعنى" هي الثانية بعد قرية "جراجوس"، حيث تعكس الرؤية المباشرة للمشروع في الوصول إلى 250 قرية بالمناطق الأكثر احتياجًا والحدودية، مشيرًا إلى أن المشروع يرتكز على تقديم "زاد فكري متكامل" يدمج الفنون بالمعرفة لبناء الإنسان الصعيدي، مشيدًا بالتفاعل الاستثنائي والحضور الحاشد لأهالي القرية الذي يجسد عمق إدراكهم لرسالة الإبداع وأثره في الوجدان.

واستهلت المرحلة السابعة لمشروع "المواجهة والتجوال" جولاتِها الميدانية من محافظة قنا، لتطوف بمختلف المحافظات والمناطق الحدودية ومراكز الشباب حتى ختام فعالياتها بحلايب وشلاتين في يونيو القادم؛ حيث تستهدف الوصول بالخدمات الثقافية إلى نحو 250 قرية بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتُقدم هذه المرحلة برنامجًا إبداعيًا متكاملًا يمتد لما هو أبعد من المسرح، ليشمل تقديم 9 عروض مسرحية متنوعة من إنتاج البيت الفني للمسرح، واستعراضات الفنون الشعبية، وإقامة معارض الكتب مع توزيع أكثر من 35 ألف كتاب من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، فضلًا عن إطلاق برنامج موسع لاكتشاف واحتضان المواهب الشابة بالتعاون مع أكثر من 20 جامعة ومئات المدارس ودور الرعاية، لاختيار أبرز العناصر وتأهيلها لتقديم عروضها على مسارح الدولة بالقاهرة والأقاليم.

​وترسخ هذه المرحلة رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز العدالة الثقافية وبناء الوعي وتكامل مؤسساتها؛ حيث تُنفذ عبر شبكة شراكة إستراتيجية موسعة تجمع وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها مع وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة "حياة كريمة"، والجامعات، ومراكز الشباب، كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالحرف اليدوية والتراثية من خلال ورش ومعارض متخصصة تُتيح للحرفيين عرض منتجاتهم والتعريف بالتراث المميز لكل منطقة، بما يضمن وصول الرسالة التنويرية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وترسيخ الهوية الوطنية، وتشجيع الصناعات الإبداعية، وإتاحة الفرصة لأبناء القرى للتفاعل الحي مع الإبداع المصري.